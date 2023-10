Israele, disastro sfiorato per il volo Ryanair: "Invertire la rotta"

09 ottobre 2023 a

Ryanair ha deciso di cancellare i voli da e per l’aeroporto di Tel Aviv a causa di “restrizioni operative” che vanno oltre il controllo della compagnia. Anche se non confermato ufficialmente, il motivo di questa decisione risiede in quanto accaduto nelle scorse ore, quando uno dei razzi sparati dai miliziani di Hamas è caduto a poche centinaia di metri dall’aeroporto di Tel Aviv. È stata sfiorata la tragedia, dato che proprio in quel momento un Boeing 737 di Ryanair si stava avvicinando per effettuare la manovra di atterraggio ed è stato costretto a invertire la rotta.

Un altro Boeing, appartenente a El Al, stava invece per decollare in direzione di Dubai. A causa del missile che ha rischiato di colpirlo, l’aereo della compagnia low cost europea ha deciso di virare verso Cipro, considerandolo un approdo più sicuro. Il disastro sfiorato ha convinto Ryanair a prendere una decisione drastica: sono quindi stati cancellati tutti i voli almeno fino all’11 ottobre. Questa vicenda sta facendo discutere molto, con i piloti occidentali che si stanno chiedendo se non sia il caso di dichiarare i cieli di Israele non più sicuri per i voli commerciali: la paura è che possa verificarsi un brutto incidente.

Nella serata di domenica 8 ottobre l’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha bollato Israele come zona di conflitto almeno fino al 31 ottobre. “I rischi per l’aviazione civile - si legge nella nota dell’Easa - sono al momento gestiti efficacemente dalle autorità dello Stato israeliano. A causa della situazione instabile, l’agenzia continuerà a monitorare attentamente la situazione, al fine di valutare se vi sia un aumento o una diminuzione del rischio per gli operatori aerei dell’Unione europea a seguito dell’evoluzione della minaccia”. Quanto accaduto a causa di un missile di Hamas, che avrebbe potuto colpire il Boeing 737 appartenente a Ryanair, non fa però dormire sonni tranquilli.