Israele-Hamas, la diretta. Deif, "uccisa la famiglia della mente dell'attacco"

11 ottobre 2023 a

a

a



A cinque giorni dall'eccidio di civili perpetrato da Hamas, Israele si avvicina alla annunciata "offensiva totale" a Gaza. Tra poche ore Tel Aviv potrebbe muovere fanteria e tank nella Striscia, mentre i cacciabombardieri sono già entrati in azione e nella notte avrebbero attaccato oltre "70 obiettivi". La città "covo" dei terroristi islamici, dove sono detenuti circa 150 ostaggi israeliani, è intanto senza luce, viveri e rifornimenti. Il bilancio dopo le operazioni israeliane è di almeno 950 morti e 5.000 feriti. Hamas, intanto, sta reagendo con il lancio di razzi sui territori mentre a Nord nella tarda serata di martedì si registrano colpi di mortaio provenienti dalla Siria.

Ore 10.09 - Uccisa la famiglia di Deif, mente dell’attacco di Hamas

Fonti palestinesi confermano che i raid israeliani hanno distrutto a Gaza la casa di Mohammed Deif, considerato la mente dell’attacco a Israele, uccidendo il fratello e membri della sua famiglia, compresi il figlio e la nipote. Lo riferisce Ynet. Dello stratega dell’assalto non si hanno però notizie. Altri parenti di Deif sarebbero intrappolati tra le rovine dell’edificio, nel sud della Striscia.

Ore 10.02 - Almeno 7 giornalisti uccisi nella Striscia di Gaza

Almeno sette sarebbero i giornalisti uccisi nella Striscia di Gaza da quando Hamas ha lanciato il suo attacco contro Israele. Lo riferiscono gruppi per la libertà di stampa, secondo cui questo numero potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi giorni.

Ore 09.33- Israele bombarda il su del Libano

Dopo nuovi lanci di razzi, Israele è tornata a bombardare il Sud del Libano: la conferma da media e fonti locali.

Ore 09.12 - Gaza, almeno 260 bambini morti

Sono almeno 260 i bambini rimasti uccisi a Gaza dall'inizio delle operazioni israeliane dopo l'attacco di sabato scorso di Hamas in Israele. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera, sulla base di dati diffusi dal ministero della Salute palestinese.

Ore 9.01 - "Gaza senza elettricità entro 10 ore"

L'unica centrale elettrica della Striscia di Gaza e unico attuale fornitore di elettricità resterà senza carburante tra 10 o 12 ore. Lo ha detto alla radio Voice of Palestine il presidente dell'Autorità palestinese per l'energia, Thafer Melhem, secondo quanto riporta il Guardian. Lunedì Israele ha interrotto la fornitura di elettricità a Gaza come parte di quello che ha definito un "assedio completo" in risposta all'attacco di Hamas.

Ore 8.38 - "Distrutto il sistema usato da Hamas per controllare i cieli"

Le forze israeliane affermano di aver colpito le "capacità di rilevamento aereo" di Hamas a Gaza e di aver "distrutto" in attacchi aerei un sistema di monitoraggio "avanzato" sviluppato da Hamas e usato dal gruppo per "rilevare la presenza di aerei sulla Striscia di Gaza". Secondo i militari israeliani, come si legge sul social X, il gruppo aveva una rete di telecamere nascoste per tracciare e monitorare la presenza di velivoli israeliani. "Ieri - hanno riferito stamani - l'Aeronautica ha colpito tutti i siti della rete e distrutto la capacità di Hamas di avere un quadro accurato dei cieli e i loro tentativi di colpire velivoli militari israeliani".



Ore 7.58 - "Fermato tentativo di incursione via mare di Hamas"

Le forze israeliane hanno fatto sapere di aver colpito una serie di "obiettivi navali" di Hamas nella Striscia di Gaza e di aver "ucciso un sub" di Hamas che avrebbe tentato di infiltrarsi via mare in territorio israeliano. Sono stati colpiti, hanno precisato le Idf sul social X, i moli di Khan Younis e Gaza City usati da Hamas "nel tentativo di sferrare attacchi" contro Israele

Ore 6.44 - "Schierati 300mila soldati al confine con la Striscia di Gaza"

L'esercito israeliano afferma che circa 300.000 soldati sono attualmente di stanza vicino alla Striscia di Gaza. "Quello che stiamo facendo in queste zone vicine alla Striscia è che abbiamo inviato e schierato la nostra fanteria, i nostri soldati corazzati, il nostro corpo di artiglieria e molti altri soldati delle riserve: 300.000 in tutto", ha spiegato oggi in un video pubblicato su X il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) Jonathan Conricus.

Ore 2.43 - "Colpita la casa del comandante di Hamas"

Israel Defence Forces ha riferito di aver attaccato la casa del comandante militare di Hamas Mohammed Deif, uccidendo il padre, il fratello, i figli e altri parenti. E' quanto si legge sulla versione on line di Haaretz.

Ore 2.01 - Raid su Gaza, colpiti 70 obiettivi

Le forze aeree israeliane colpiscono oltre 70 obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il Times of Israel citando i militari. Gli obiettivi sono stati colpiti nel distretto di At-Tuffah, a nord-est della città di Gaza. I militari dicono che l’area fungeva da "nido terroristico" per Hamas e da centro da cui effettuava operazioni contro Israele. La difesa israeliana afferma di aver colpito anche una struttura utilizzata dalla Jihad islamica palestinese.

Ore 00.21 - Atterrato in Israele il primo aereo con munizioni Usa

Il primo aereo che trasporta munizioni statunitensi è atterrato in Israele, secondo quanto dichiarato dall'esercito israeliano. John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha confermato che il primo lotto di aiuti militari americani dopo lo scatenarsi della guerra stava "arrivando" in Israele. Nel primo pomeriggio, il presidente Joe Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno "aumentando" l'assistenza militare a Israele per rifornire il sistema di intercettazione missilistica Iron Dome. Nel frattempo, un gruppo d'assalto di portaerei statunitensi è arrivato nel Mediterraneo orientale. Il Pentagono aveva annunciato in precedenza che avrebbe trasferito la portaerei Gerald R Ford in Israele per rassicurare gli israeliani.

Ore 00.12 - Attacco dalla Siria, Tel Aviv risponde

Attacco su Israele dalla Siria. Le Forze Armate israeliane stanno risponde con colpi di artiglieria. I proiettili dalla Siria sono molto probabilmente caduti in campi aperti sulle alture di Golan in Israele. Le Forze armate israeliane hanno risposto con colpi di artiglieria e mortai verso l'origine dei bombardamenti siriani. Le sirene hanno suonato nelle comunità di confine di Metzuva, Betzet, Shlomi, Hanita, Achziv e Liman nella zona della Galilea occidentale.