Israele-Hamas, la diretta. Tajani: "Un terzo italiano disperso". Ospedali nel mirino: attacchi anche dal Libano

La guerra aperta da Hamas contro Israele prosegue tra massacri di civili e raid aerei. A cinque giorni dall'inizio del conflitto, però, Tel Aviv si starebbe preparando all'annunciata "offensiva totale" a Gaza. La prossima mossa potrebbe essere l'invasione via terra della Striscia. Nel frattempo, Hamas colpisce gli ospedali. La Striscia di Gaza è rimasta senza elettricità. Timori per un coinvolgimento del Libano, Segui la diretta

Ore 17.11- Tajani: un terzo italiano disperso

"Purtroppo abbiamo appena appreso, su segnalazione dei genitori, che manca all’appello un terzo cittadino italo-israeliano, Nir Forti. Ho appena parlato con la famiglia cui ho garantito massima assistenza": così su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Ore 17.07 - Ospedali israeliani nel mirino

Gli ospedali israeliani nel mirino dei terroristi di Hamas. Ad Ashkelon, pochi chilometri a nord della striscia di Gaza, un razzo sparato da Gaza ha colpito l'ospedale Barzilai. Non si segnalano vittime. Una parte dell'ospedale funziona da tempo in un settore sotterraneo protetto. Nel nord di Israele - riferisce Haaretz - diversi ospedali hanno deciso di trasferire pazienti nel centro del Paese: il timore è che anche Hezbollah, dal Libano, possa unirsi al conflitto.

Ore 17.00 - L'Egitto ha avvertito Israele tre giorni prima

Israele avrebbe ricevuto un avvertimento dall'Egitto di potenziali violenze tre giorni prima che Hamas iniziasse l'operazione su larga sacla. Lo conferma il presidente della potente commissione per gli affari esteri della Camera degli Stati Uniti Michael McCaul. "Sappiamo che l'Egitto ha avvertito gli israeliani tre giorni prima che un evento come questo potrebbe accadere", ha spiegato ai giornalisti il repubblicano McCaul dopo un briefing dell'intelligence per i legislatori sulla crisi.

Ore 16.36 - Trump: Guerra colpa di Biden, congelare i fondi all'Iran

Joe Biden deve congelare i 6 miliardi di dollari sbloccati in favore dell'Iran "prima che sia troppo tardi. Come si può essere così incompetenti e stupidi? Biden ha causato questa guerra". Scrive su "Truth" Donald Trump tornando ad accusare il presidente americano per i fondi sbloccati a Teheran nell'ambito dello scambio per cinque prigionieri americani. Trump e molti repubblicani ritengono che i fondi siano stati usati dall'Iran per aiutare Hamas nell'attacco a Israele.

Sono al buio le celle dove sono detenuti i palestinesi in Israele. Lo ha deciso il capo dell'autorità penitenziaria israeliana, Katy Perry, che ha dato istruzioni alle carceri che detengono terroristi palestinesi di tagliare l'elettricità a tutti i prigionieri di sicurezza. E questo dopo averli messi in isolamento e confinati nelle loro celle in seguito all'attacco sferrato sabato da Hamas. Citato dal sito di Ynet, Perry ha spiegato che ogni accesso ai media o ai mezzi di comunicazione deve essere bloccato per impedire che qualcuno dei palestinesi detenuti fornisca indicazioni o istruzioni per attività terroristiche.

Ore 16.14 L’Egitto propone una tregua umanitaria di 6 ore

A seguito dell'attacco di Hamas lanciato sabato scorso contro lo Stato ebraico, il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha annunciato "un assedio totale" all'enclave palestinese, interrompendo la fornitura di gas, acqua e carburante. E stando a quanto riportato da Reuters, l'Egitto starebbe discutendo insieme agli Usa e ad altri Paesi per organizzare il rifornimento di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. Un piano che però prevede il cessate il fuoco.