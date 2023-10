Nuova Zelanda, aziona la lavatrice e non si accorge che c'è il figlio dentro: muore il bimbo

14 ottobre 2023 a

Ha dell'incredibile quello che è accaduto in Nuova Zelanda. Una mamma, probabilmente stanca o disattenta, non si accorge che il suo piccolo bambino si era infilato nel cestello della lavatrice, fa partire il lavaggio e così ne causa la morte. La donna, completamente ignara, si è accorta solo alla fine del programma di lavaggio di ciò che era accaduto, quando, nel ritirare i panni dalla lavatrice, ha trovato il corpo del figlio, per il quale non c'era più alcuna speranza.

"La polizia sta indagando sulle circostanze della morte e il medico legale è stato informato", afferma un portavoce delle autorità locali aggiungendo che l'ipotesi principale è che si sia trattato di un tragico incidente. Secondo quanto ricostruiscono le forze dell'ordine neozelandesi, il bambino stava probabilmente giocando nel cestello della lavatrice. Resta però un dubbio: come è stato possibile che la mamma del bambino non si sia accorta della sua presenza quando è andata a infilare i panni nella lavatrice?

Non si tratta del primo caso di un bimbo morto dentro una lavatrice in Nuova Zelanda. Il 19 febbraio 2021, a Christchurch, un altro bambino rimase vittima di un incidente che coinvolse la madre e la lavatrice. In quel caso, ancora ferito, fu portato in ospedale. Ma, una volta arrivato, per i medici non ci fu più nulla da fare. La morte del piccolo non fu trattata come sospetta dalla polizia, perché i potenziali pericoli delle lavatrici in relazione ai bambini sono da anni ampiamente segnalati.