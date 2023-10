Israele-Hamas, la diretta. Cina, l'asse dell'orrore con l'Iran. Al Sisi: "Israele oltre l'autodifesa"

15 ottobre 2023 a

a

a

Più di una settimana fa è iniziato l'assalto di Hamas a Israele, che a sua volta ha risposto con pesanti raid nella Striscia di Gaza. Le ultime incursioni in territorio palestinese hanno come obiettivo il recupero degli ostaggi e l'uccisione dei terroristi. Il primo ministro Netanyahu, intanto, si starebbe preparando alla nuova fase del conflitto. Schierati con Tel Aviv gli Stati Uniti, che hanno inviato una seconda portaerei nella zona. Tensioni alle stelle con l'Iran, che minaccia di avere il "dito sul grilletto". Segui la diretta

Ore 17:21 - Salgono a 2.450 le vittime a Gaza

Sono 2.450 le vittime nella Striscia di Gaza da quando è iniziata la guerra tra Hamas e Israele lo scorso 7 ottobre. A renderlo noto il ministero della Salute di Gaza. I feriti invece sono 9.200.

Ore 17.00 - Oltre 1.400 i morti in Israele

Oltre 1.400 i morti in Israele dopo l'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. Lo ha fatto sapere l'ufficio del primo ministro citato dai media internazionali.

Ore 16:55 - Gli elicotteri israeliani stanno colpendo in Libano

Le infrastrutture militari in Libano nel mirino degli elicotteri israeliani. L'esercito di Tel Aviv sta rispondendo agli attacchi dal confine libanese che si stanno verificando da stamattina. Lo ha reso noto il portavoce militare Daneil Hagari su X.

Ore 16.45 - Al Sisi a Blinken: "La reazione di Israele va oltre l'autodifesa"

La reazione di Israele all'attacco di Hamas è andata oltre l'autodifesa e si è tradotta in una punizione collettiva: lo ha detto il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi al segretario di Stato americano Antony Blinken. Lo riportano i media Usa.

Ore 16.32 - Usa: "Israele ha riaperto condutture d'acqua a Gaza sud"

Israele ha riaperto le condutture dell'acqua nel sud di Gaza dopo un blocco durato quasi una settimana. Lo ha detto alla Cnn il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, riferendo di essere stato informato da dirigenti israeliani.

Ore 15.55 - Missili dal Libano sul nord Israele

L'esercito israeliano ha riferito sulla piattaforma X che dei 9 missili lanciati dal Libano sul nord di Israele, 5 sono stati intercettati.

Ore 15.45 - Wsj: "Pasdaran spostano combattenti al confine con Israele"

Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica iraniana starebbe spostando alcuni dei suoi combattenti verso il confine israeliano, col rischio di aprire un nuovo fronte nello scontro tra Tel Aviv e i suoi nemici regionali. Lo scrive il Wall Street Journal. Secondo un consigliere del governo siriano e un attivista di Deir ez-Zor, i pasdaran avrebbero ridistribuito i propri combattenti dalla città siriana orientale di Deir ez-Zor verso sud in un'area vicino a Damasco. Secondo quanto riferito dalla fonte, alcuni di loro sarebbero esperti missilistici.

Ore 15.26 - Sullivan: gli Usa temono una escalation e il coinvolgimento dell’Iran

La Casa Bianca ha espresso timori per un allargamento del conflitto tra Israele e Hamas e il possibile "coinvolgimento diretto" dell'Iran. "Non possiamo escludere che l'Iran scelga di impegnarsi direttamente in qualche modo. Dobbiamo prepararci per ogni possibile imprevisto", ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, guardando all'aumento delle tensioni e degli scontri con Hezbollah al confine tra Israele e Libano.

Ore 15.09 - Biden: “La maggioranza dei palestinesi non c’entra con gli attacchi di Hamas”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che la maggioranza dei palestinesi “non c’entra con gli attacchi di Hamas” che hanno insanguinato Israele sabato 7 ottobre.

Ore 15:05 - Cina a Iran: "Sostegno a Paesi islamici, unità su Palestina"

Pechino "sostiene i Paesi islamici nel rafforzare l’unità e il coordinamento sulla questione palestinese" al fine di parlare "con una sola voce": lo ha detto il massimo diplomatico di Pechino, Wang Yi, durante una telefonata con l’omologo iraniano Hossein Amir -Abdollahian. "La comunità internazionale dovrebbe agire per opporsi alle azioni di qualsiasi parte che danneggiano i civili", ha aggiunto Wang, citato dai media statali cinesi.

Ore 14.36 - Netanyahu: "Hamas pensava di spezzarci, ma saremo noi a farlo"

"Hamas pensava di spezzarci, ma saremo noi a farlo", ha affermato il Premier israeliano Benjamin Netanyahu nel suo intervento alla prima riunione del governo di unità nazionale, presenti anche Benny Gantz, Gadi Eisekot, Chili Tropper, Gideon Saar e Yifat Shasha-Biton. La riunione è iniziata con un minuto di silenzio "in memoria dei nostri fratelli e delle nostre sorelle uccisi a freddo, dei nostri combattenti eroici caduti in battaglia. Lavoriamo a tempo pieno come una squadra, con un fronte unito. Il nostro Paese consegna un messaggio chiaro alla gente, al nemico e al mondo", ha aggiunto il premier. "I nostri meravigliosi combattenti al fronte sanno che il Paese li sostiene. Capiscono l’enormità del compito che hanno. Sono pronti ad agire in qualsiasi momento, a sterminare i mostri con le mani sporche di sangue che si sono levati contro di noi".