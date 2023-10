Israele-Hamas, la diretta: gli Usa inviano una portaerei. Netanyahu: grandi operazioni dopo evacuazione

15 ottobre 2023 a

La guerra tra Israele e Hamas prosegue. L'esercito israeliano ha avviato massicci raid e incursioni nella Striscia per recuperare gli ostaggi e per stanare i tagliagole. Netanyahu serra i ranghi delle truppe e prepara la nuova fase del conflitto. Gli Stati Uniti hanno inviato una seconda portaerei nella zona e la tensione continua a salire con l'Iran che minaccia di avere il "dito sul grilletto". Segui la diretta



Ore 6.13 - Israele: “Grandi operazioni solo dopo l’evacuazione dei civili”

Israele avvierà "operazioni militari significative" solo una volta che i civili avranno lasciato Gaza: lo ha detto alla Cnn il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (Idf). "La cosa importante su cui concentrarsi è che inizieremo operazioni militari significative solo quando vedremo che i civili avranno lasciato l'area", ha detto il tenente colonnello Jonathan Conricus. "È davvero importante che la gente a Gaza sappia che siamo stati molto, molto generosi con il tempo. Abbiamo dato ampio preavviso, più di 25 ore".



Ore 4.50 - Medici legali di Israele: corpi smembrati, stupri e un bambino decapitato

Corpi privi di braccia e piedi, un bambino decapitato, diffusi segni di torture e di stupro: è il quadro descritto dai medici legali israeliani che hanno raccontato ai giornalisti in quali condizioni sono state trovate molte vittime dell'attacco compiuto da Hamas il 7 ottobre. Lo riporta la Reuters.

Ore 02.30 Raid israeliano colpisce l’aeroporto di Aleppo, cinque feriti

Cinque persone sono rimaste ferite in un attacco israeliani all'aeroporto di Aleppo. Gli attacchi aerei provenivano "dalla direzione del mare", ha dichiarato Rami Abdel Rahman, direttore dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, senza specificare se i cinque feriti fossero civili.



Ore 01.30 - Egitto vincola l’uscita degli americani da Gaza all’ingresso degli aiuti umanitari

Si arena l'accordo tra Washington e il Cairo per consentire ad oltre 500 americani di uscire da Gaza attraversando il valico di Rafah. L'Egitto ha spiegato che darà disco verde solo se gli aiuti umanitari potranno passare nella direzione opposta, secondo quanto riporta il Wall Street Journal. L'accordo prevedeva le 17 di sabato come termine ultimo per il passaggio ma il valico è rimasto chiuso.

Ore 00.30 - Gli Usa inviano una seconda portaerei nella zona di Israele

Gli Stati Uniti inviano una seconda portaerei nel Mediterraneo orientale. Lo ha reso noto l'emittente tv statunitense Abc, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Il gruppo d'attacco della portaerei Uss Eisenhower si sposterà nel Mediterraneo orientale per unirsi al gruppo d'attacco della portaerei Uss Ford, arrivato in zona all'inizio della settimana, hanno riferito le fonti.