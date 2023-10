Israele, il video della battaglia in mare: che fine fanno i terroristi di Hamas

16 ottobre 2023 a

a

a

La guerra tra Israele e Hamas si combatte in ogni centimetro di territorio tra la Striscia di Gaza e il confine dello Stato ebraico. E la guerra arriva anche in mare dove le unità dell'esercito israeliano affondano le imbarcazioni dei terroristi e inseguono i tagliagole anche tra le onde. Nelle ultime ore proprio l'Idf ha pubblicato sui propri canali social un combattimento mozzafiato tra una unità della marina israeliana contro alcuni terroristi di Hamas che tentano invano di mettere in salvo la propria imbarcazione.

Come mostra il video, i marines israeliani prima mettono fuori gioco l'imbarcazione e poi sparano raffiche di mitra, rispondendo al fuoco, contro i miliziani di Hamas che tentano di fuggire a nuoto. Sempre nella clip Nel è possibile vedere in lontananza il natante dei miliziani in fiamme e subito dopo le forze israeliane sparare e lanciare granate contro i terroristi.

"Anche combattenti integralisti". Crosetto, allarme-terrorismo: come possono arrivare

La marina israeliana ha dichiarato di aver neutralizzato i militanti di Hamas che hanno cercato di raggiungere a nuoto la riva dopo l'affondamento delle loro imbarcazioni. Insomma l'esercito israeliano sta dando la caccia ai tagliagole in tutti i settori della frontiera con Gaza. Il premier Netanyahu ha fatto sapere all'esercito israeliano che la strada è tracciata e che è già pronta la fase due dell'operazione dopo gli attacchi di Hamas. Ma il premier israeliano ha lanciato un messaggio importante anche contro Hamas: "Pensavano di spezzarci, di dividerci. Non ci riusciranno, saremo noi a spezzarli". Parole pesanti che sottolineano un punto fermo: Israele non molla. E sempre Netanyahu parlando in tv ha sottolineato la ferma volontà di Israele di rispondere col fuoco anche a eventuali attacchi da Nord, da Libano, con Hezbollah pronta ad entrare in azione. Le perole del portavoce dell'esercito israeliano in questa direzione sono emblematiche: "Chiunque arrivi da Nord morirà".