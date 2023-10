Israele-Hamas, Capezzone: questa guerra non si può perdere. E l'Occidente tentenna

17 ottobre 2023 a

a

a

Il conflitto scatenato da Hamas, la guerra in cui è stato trascinato Israele, sta mostrando tutte le incertezze dell'Occidente, tra distinguo e tentennamenti. Distinguo e tentennamenti che, secondo Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, non dovrebbero semplicemente manifestarsi. Questa guerra, spiega, non si può pareggiare: o si vince una volta per tutte, oppure si perde.

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Daniele Capezzone