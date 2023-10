Israele, "il razzo sull'ospedale lanciato da Hamas": tutte le prove e i video

18 ottobre 2023 a

Video, foto satellitari, immagini radar, intercettazioni audio. Tutte le analisi portano a un unico risultato: l'esplosione all'ospedale Al-Ahli a Gaza è stata causata, per errore, da un razzo di Hamas. Come ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) Daniel Hagari, "nessun razzo dell'Idf ha colpito l'ospedale". E ci sono le prove che dimostrano la totale estraneità israeliana dell'attacco. "L’analisi della traiettoria dei razzi effettuata dalla nostra intelligence conferma che il razzo è stato sparato vicino all’ospedale", prosegue Hagari, che cita "due video indipendenti che dimostrano il fallimento del lancio del razzo, la continuazione della traiettoria sulla Striscia di Gaza e la sua caduta vicino all’ospedale".

Hagari ha quindi fatto sentire la registrazione audio ottenuta dall'intelligence israeliana di "comunicazioni tra terroristi che parlano di una traiettoria sbagliata". Nella conversazione tradotta dall’arabo si sente dire: "È la prima volta che vediamo un missile cadere così. È nostro?". E ancora: "Alcune schegge di questo missile non sono israeliane". Infine si dice che il missile "è stato lanciato dal cimitero dietro l’ospedale". Hagari ribadisce che il fatto che non ci sia "nessun danno strutturale e nessun cratere" e questo "dimostra che non è stato un attacco aereo a colpire il parcheggio" dell’ospedale battista di Gaza. Contestando la rapidità con cui Hamas ha accusato Israele dell’attacco, Hagari ha spiegato che "l’Idf ha lanciato un’indagine immediata basata sui dati dell' intelligence, filmati aerei, tutti ricontrollati".

"Secondo la nostra intelligence, Hamas ha capito che si trattava di un razzo della Jihad islamica che aveva fatto cilecca e ha deciso di lanciare una campagna mediatica globale per nascondere ciò che era realmente accaduto. Sono arrivati ​​al punto di gonfiare il numero delle vittime". Successivamente, anche Joe Biden ha ribadito la sua certezza circa il fatto che la responsabilità della strage all'ospedale sia di Hamas: "Lo dico basandomi sui dati del Pentagono", ha fatto sapere il presidente degli Stati Uniti, oggi in Israele.

Ma vediamo le prove fornite da Israele nel dettaglio.

Le immagini satellitari - Mostrando sul sito le immagini satellitari dell'ospedale si spiega che "l''entità del danno che vediamo qui è dovuta alla testata del razzo della Jihad Islamica, ma la maggior parte del propellente del razzo è ancora evidente a causa del breve volo del razzo (perché il lancio è fallito). La seguente prova visiva mostra immagini a infrarossi del parcheggio. Si possono vedere le posizioni centrali degli incendi. Nessun cratere può essere identificato. E tutti i muri degli edifici circostanti sono intatti". Ecco poi alcuni "esempi di come appaiono i crateri delle munizioni aria-terra. Come potete vedere, in questo caso non esistono".

Le immagini radar - "I nostri sistemi radar hanno tracciato i razzi lanciati dai terroristi dall'interno di Gaza al momento dell'esplosione. L'analisi della traiettoria della raffica di razzi conferma che i razzi sono stati lanciati in prossimità dell'ospedale".

I video - Ci sono due video indipendenti che mostrano il fallimento del lancio del razzo e la continuazione del volo del razzo verso il suolo, all'interno della Striscia di Gaza, cadendo nel complesso dell'ospedale. L'esercito israeliano ha pubblicato un video su Twitter che "mostra un razzo sparato contro Israele che è esploso alle 18:59, lo stesso momento in cui è stato colpito l'ospedale a Gaza". Nella sequenza si intravede nel buio quello che sembra un vettore che poi esplode alto sui cieli di Gaza, seguito a breve da una esplosione sul terreno.

Gli audio - Ecco quindi le comunicazioni tra terroristi che "parlavano della mancata accensione del razzo. I terroristi si sono accorti che un razzo aveva fatto cilecca e hanno fatto specifico riferimento all'ospedale. Abbiamo effettuato un controllo incrociato di questa intercettazione con altre fonti di intelligence per confermarne l'accuratezza".

La mappa dei lanci falliti - Spesso i razzi lanciati contro Israele cadono all'interno di Gaza. "Questi razzi non sono riusciti a raggiungere Israele e hanno causato vittime palestinesi. Durante questa guerra, abbiamo contato circa 450 razzi che hanno fatto cilecca e sono caduti all'interno di Gaza. A pagarne il prezzo sono i civili palestinesi", come si vede in questa mappa.

Queste sono le prove fornite da Israele. Quelle di Hamas dove sono? Non pervenute, al momento. "Molti media hanno immediatamente riportato le affermazioni non verificate di Hamas. Quelle erano bugie diffuse da Hamas", conclude Hagari. Che chiarisce una volta per tutte: "È impossibile sapere cosa sia successo con la rapidità con cui Hamas ha affermato di saperlo. Questo avrebbe dovuto essere un primo segnale di avvertimento per molti. A differenza di Hamas, l’Idf ha avviato un esame immediato, che è stato supervisionato dai più alti livelli di comando".