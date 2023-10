Israele, appello a Giorgia Meloni: "Salva mia sorella Karina"

Ariel Piccini Warschauer 19 ottobre 2023 a

a

a

Karina Aruev, 19 anni, di Gerusalemme è una soldatessa di Tsahal, le forze di difesa israeliane. Sabato 7 ottobre all'alba, dopo un furioso combattimento é caduta nelle mani dei terroristi di Hamas. Lei e il suo plotone hanno lottato disperatamente, prima di essere circondati e catturati. Questa donna soldato si trovava in una base militare a sud, a poche centinaia di metri dal kibbutz Re' im, in cui si stava svolgendo il festival musicale Universo Parallelo-Israel Edition. Il kibbutz è stato il teatro di un'invasione da parte dei terroristi di Hamas che qui hanno compiuto un vero e proprio massacro uccidendo oltre 280 ragazzi.

Libero è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti al nostro canale

Secondo alcuni testimoni, Karina Aruev, dopo essere ripiegata dalla base militare ormai persa, ha raggiunto con altre tre soldatesse il kibbutz per difendere i ragazzi e qui dopo un furioso combattimento é caduta ostaggio nelle mani degli terroristi.

Due filmati ritraggono Karina immediatamente dopo la cattura: la si vede prima, all'interno del Kibbutz mentre cerca di calmare una quindicina di ragazze impaurite ostaggio come lei di Hamas; si ode a poca distanza l'esplosione di una granata mentre sullo sfondo appare un terrorista armato di kalashnikov; poi Karina con altre ragazze viene caricata a forza all'interno di un'auto circondata da miliziani.

La sorella di Karina, Sasha, ha 24 anni, e studia biologia; chiede aiuto al nostro governo affinché si adoperi con tutti i mezzi a sua disposizione per la liberazione degli ostaggi caduti nelle mani di Hamas. «La mia famiglia - ci dice - vive da decenni a Gerusalemme, ma noi siamo originari di San Pietroburgo. Amiamo molto l’Italia, e siamo legati alla comunità ebraica di Venezia; ho anche amici a Milano, e tutti in queste ore ci fanno sentire il loro sostegno, il loro aiuto, come il rabbino Yossi Labi, e il professor Enrico Mairov».

Ha più avuto notizie di sua sorella?

«No, ma questo è abbastanza normale e rientra nel modus operandi tipico di Hamas. Mettono in rete solo brevi fotogrammi dove si vede tutta la loro brutalità, utilizzando gli ostaggi come una vera e propria arma. Siamo molti preoccupati: del resto, avete visto tutti come si sono accaniti sulle donne, sugli anziani inermi e perfino su bimbi di pochi mesi».

Sasha, lei ha chiesto di rivolgere tramite Libero un appello al governo Meloni; dica pure.

«Sì, noi apprezziamo molto il lavoro del primo ministro italiano e sappiamo che il governo Meloni è molto vicino ad Israele. Per questo, per la vostra capacità di relazionarvi con tutti i Paesi del Mediterraneo, vi chiediamo di adoperarvi in tutti i modi possibili per arrivare alla liberazione degli ostaggi. L’Italia ha sempre dimostrato capacità di dialogo e affidabilità anche quando si tratta di trattare con soggetti difficili come i miliziani palestinesi o l’Hezbollah sciita. Vi prego aiutateci».

Cosa pensa dell’operato del governo di Bibi Netanyahu in questa crisi?

«Noi sosteniamo Bibi Netanyahu, e abbiamo piena fiducia in lui: sappiamo bene che da ex militare non lascerà mai nessuno di noi israeliani nelle mani di questi criminali. E oggi tutto l’Occidente ha una grossa responsabilità: adoperarsi perla liberazione degli ostaggi e stare concretamente dalla parte di Israele contro il medioevo della strage e dell’orrore».