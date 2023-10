Israele-Hamas, Capezzone: strategia ad orologeria per far saltare il dialogo

19 ottobre 2023 a

a

a

Qualcuno non vuole la pace? Qualcuno non vuol sentir parlare di trattative? L'ipotesi, per quanto improbabile, è meglio tenerla sul campo. Troppe coincidenze e stragi a orologeria minano la strada per un riavvicinamento della parti. Daniele Capezzone fa una riflessione profonda sulla guerra che sta insanguinando il Medio Oriente. E si pone un interrogativo che dovrebbe riguardare tutto l'Occidente: cosa sta succedendo davvero? La risposta sta sempre nelle pieghe della Storia. E allora proviamo a capire meglio chi potrebbe avere interesse a un mondo in fiamme ad ogni latitudine.