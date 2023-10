Israele-Hamas, la diretta. Carico di blindati Usa arrivato in Israele. L'allarme: "Lasciate subito il Libano"

19 ottobre 2023 a

La guerra israelo-palestinese prosegue incessantemente. Al dodicesimo giorno sono almeno 3.785 i morti palestinesi, 1.400 gli israeliani e 203 gli ostaggi. Intanto a lavorare per la de-escalation sono Joe Biden, Olaf Scholz e Rishi Sunak. Il primo ministro del Regno Unito si è recato in Israele proprio nella giornata di giovedì, dopo la visita del presidente americano e del cancelliere tedesco. La tensione rimane comunque alta: due basi statunitensi sono state colpite dal lancio di droni nell’Iraq occidentale e alcuni militari sono rimasti feriti. Stando a quanto diffuso dall'esercito israeliano sono stati uccisi due importanti rappresentanti di Hamas: la leader dell’Ufficio politico Abdel Aziz al-Rantisi e il capo della sicurezza nazionale Jehad Mheisen.

Ore 17.40 - Israele: in arrivo l'offensiva via terra

L'offensiva di terra israeliana nella Striscia di Gaza arriverà presto. A riferirlo è il ministro della Difesa Yoav Gallant: "Ora vedete Gaza da lontano, presto la vedrete dall'interno - ha affermato, parlando con le truppe della Brigata Givati - L'ordine arriverà".

Ore 17.16 - Hamas rivendica il lancio dei razzi contro Israele

È stato rivendicato dal gruppo estremista islamico il lancio simultaneo di razzi da Gaza e dal Libano contro il sud e il Nord di Israele.

Ore 17.04 - Aumentano i controlli antiterrorismo a Genova

Si intensificano anche a Genova i controlli antiterrorismo dopo l'attentato di Bruxelles in una situazione già delicata dopo l'esplosione della guerra tra Israele e Hamas. A gestire i controlli e gli alert di segnalazione su possibili passeggeri 'sospetti' è la polizia di frontiera, in collaborazione con la Digos, quest'ultima impegnata in prima linea soprattutto nelle indagini su tutto il territorio ligure.

Ore 16.35 - Israele, tra i dispersi lo storico dell'Olocausto

Ansia per le sorti di Alex Danzig, 75enne storico dell'Olocausto residente a Nir Oz, kibbutz molto vicino a Gaza, e di cui non si hanno notizie dal 7 ottobre. Danzig ha trascorso gli ultimi 30 anni lavorando per lo Yad Vashem, il centro israeliano per la memoria dell'Olocausto.

Ore 16.12 - L'appello Usa agli americani in Libano: lasciate il Paese

Gli Stati Uniti invitano gli americani in Libano a lasciare al più presto il paese. L'ambasciata Usa a Beirut ha allertato i concittadini a partire "fino a quando vi saranno ancora disponibili voli commerciali". In caso contrario, "raccomandiamo di preparare dei piani di emergenza".

Ore 16.04 - Nuovi razzi dal Libano, Israele colpisce oltre confine

Sono 6 i razzi lanciati dal Libano sul nord di Israele. L'ha fatto sapere l'esercito israeliano che ora sta attaccando oltre confine. Secondo il portavoce 5 dei sei razzi sono caduti in area aperta e uno è stato intercettato. Per di più, un missile anti tank è stato lanciato contro una postazione dell'esercito israeliano.

Ore 15.50 - In Israele arriva un carico di veicoli blindati americani

Il ministero della Difesa americano fa sapere che un aereo americano è atterrato all'aeroporto Ben Gurion con un carico di veicoli blindati destinati all'esercito israeliano, per sostituire quelli danneggiati nei combattimenti. La consegna fa parte di un pacchetto più ampio che comprende anche ambulanze blindate, camion e attrezzature di ingegneria meccanica.

Ore 15.35 - Meta-TikTok, Ue apre indagine sui post di Hamas

La Commissione europea insiste con nuove indagini sulle piattaforme Meta e TikTok per la moderazione dei contenuti terroristici postati da Hamas. La Commissione ha dichiarato giovedì che entrambe le società hanno tempo fino al 25 ottobre per fornire maggiori informazioni su come stanno proteggendo gli utenti dai contenuti terroristici, in conformità con le rigide norme dell'Unione. L'annuncio arriva una settimana dopo che un avvertimento simile era stato dato alla piattaforma X, di Elon Musk, dove i contenuti video ufficiali di Hamas sono diventati virali.

Ore 15.23 - Iran: impedire agli Usa di schierare armi in Israele

Mohammad Bagheri, capo di Stato maggiore dell’esercito iraniano, esorta tutti i Paesi della regione a impedire agli Usa di inviare armi a Israele tramite le loro basi in Medio Oriente. Secondo quanto riporta Irna, Bagheri ha lanciato questo appello in telefonate separate con il ministro della Difesa del Qatar Khalid bin Mohamed Al Attiyah e con il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu.

Ore 15.12 - Israele, sirene d'allarme al confine nord con il Libano

Le sirene che indicano l’allarme aereo sono scattate in diverse città al confine settentrionale di Israele con il Libano: lo conferma l’esercito israeliano. Ai residenti di Shumra, Even Menachem, Abirim e Pasuta è stato indicato di cercare rifugio immediatamente.

Ore 15.00 - Media: Hamas probabilmente ha usato armi della Corea del Nord

"Hamas ha probabilmente usato armi della Corea del Nord durante il suo attacco a Israele". Questo è quanto sostengono Fox e UsaToday, che citano alcune analisi e prove raccolte. Fra le armi usate da Hamas c'è la granata con propulsione a razzo F-7 di Pyongyang e il fucile nord coreano Type 58, una variante del kalashnikov.

Ore 14.49 - Ambasciata Usa: americani pronti a lasciare il Libano

L'ambasciata Usa in Libano esorta i suoi cittadini a "preparare piani per partire il prima possibile finché sono ancora disponibili opzioni commerciali". Lo rilancia Al Arabiya sul suo sito web. In un avviso inviato via email ai cittadini, l'ambasciata ha affermato che sta monitorando la situazione nel Paese. "Raccomandiamo ai cittadini statunitensi che scelgono di non partire di preparare piani per situazioni di emergenza", ha affermato l'ambasciata. Il 17 ottobre, il Dipartimento di Stato ha invitato i suoi cittadini a non recarsi in Libano a causa della "situazione imprevedibile della sicurezza", concludono.

Ore 14.33 - Armi a Israele, dirigente dipartimento di stato Usa si dimette

Un dirigente del Dipartimento di Stato nell'ufficio che sovrintende ai trasferimenti di armi si è dimesso per protestare contro la decisione dell'amministrazione Biden di continuare a inviare armi e munizioni a Israele mentre assedia Gaza nella sua guerra con Hamas.