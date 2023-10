Israele-Hamas, la diretta. "Ucciso il comandante di Hamas": l'annuncio di Israele. Il video del blitz con i tank | Guarda

26 ottobre 2023 a

La guerra tra Israele e Hamas prosegue e la battaglia diplomatica per aprire uno spiraglio di trattativa si fa sempre più difficile. Le parole del presidente turco Erdogan che non condanna i tagliagole e le tensioni tra Gerusalemme e l'Onu diventano un ostacolo sulla via della tregua. Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu deve anche fare i conti con il crollo della sua popolarità nel Paese e con le beghe interne nel governo. L'annuncio in tv su una imminente invasione di Gaza si scontra con i retroscena che parlano dell'attesa di un via libera da parte di Washington pronta a fornire missili allo Stato ebraico. Segui la diretta



Ore 16.03 - Delegazione di Hamas a Mosca, c’è anche Abu Marzouk

Una delegazione di Hamas si trova oggi a Mosca secondo quanto annunciato dalla portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. Ci sarebbe il numero due Abu Marzouk, vice-presidente politico della formazione.

Ore 15.35 - Allerta bomba in cinque aeroporti in Francia: quattro evacuati

Cinque aeroporti francesi sono stati oggetto oggi di nuove allerte bomba e quattro di essi sono stati evacuati: è quanto riferiscono fonti aeroportuali precisando che i cinque scali coinvolti sono Bordeaux, Basel-Mulhouse, Tarbes, Pau e Biarritz.

Ore 15.05 Palestinese ucciso in scontri in campo profughi a Ramallah

Un palestinese di 17 anni, Asid Hamzi Hamidat, è rimasto ucciso oggi durante scontri con l'esercito israeliani avvenuti nel campo profughi di Jelazun, presso Ramallah, in Cisgiordania. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa.

Ore 14.35 - Israele: “Ucciso comandante Hamas a Khan Younis”

L'esercito israeliano ha ucciso in un attacco sulla Striscia il Comandante di Hamas responsabile del lancio di razzi della zona di Kahn Younis, Hassan Al-Abdullah. Lo ha fatto sapere il portavoce militare. Ieri era stato ucciso il suo vice Taysir Mubasher.

Ore 14.08 - Idf diffonde video del blitz con i tank su Gaza

L'esercito israeliano ha diffuso sui canali social le immagini dei blitz dei tank dell'esercito a Gaza. Una delle incursioni "più dure" finora, come l'ha definita il comando generale dell'Idf.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.



IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.



The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU — Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023

Ore 13.22 - Entrati da Rafah 12 camion di aiuti

La Mezzaluna rossa palestinese ha fatto sapere di aver ricevuto oggi al valico di Rafah 12 camion di aiuti umanitari, tra cui cibo, medicine e forniture mediche, dalla sua consorella egiziana. In tutto - secondo alcune stime - sono stati finora 74 i camion di aiuti passati dal valico di Rafah dall'inizio della guerra, ma nessun rifornimento di benzina.

Ore 12.50 - Gantz: “Hamas verrà colpito ovunque, anche all’estero”

“Omicidi all’estero? I membri di Hamas verranno colpiti ovunque si trovino”. Lo ha detto Benny Gantz - ex capo di stato maggiore e leader centrista entrato nel governo di emergenza nazionale di Benjamin Netanyahu.

Ore 11.53 - Identificati i corpi di 1.117 israeliani uccisi

È salito a 1.117 il numero dei morti israeliani identificati. Lo ha fatto sapere la polizia secondo cui del totale i civili sono 808 e 309 i soldati. Il totale dei morti in Israele è di 1.400.

Ore 11.26 - Esercito Israele, colpiti 250 obiettivi Hamas

Oltre duecentocinquanta obiettivi di Hamas sono stati colpiti dalle forze aeree israeliane nell'ultimo giorno di bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Lo affermano le forze di difesa israeliane (Idf), secondo cui tra gli obiettivi colpiti ci sono infrastrutture, centri di comando, tunnel e lanciarazzi di Hamas.

Ore 11.25 - Turchia all'Oms, “Necessario garantire servizi sanitari a Gaza”

Il ministro della Sanità turco Fahrettin Koca ha affermato che i servizi sanitari devono essere garantiti nella Striscia di Gaza in una lettera indirizzata al direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nella lettera, Koca ha chiesto che l'Oms adotti "iniziative urgenti e necessarie per garantire i servizi sanitari" soprattutto per i bambini, fa sapere la tv di Stato turca Trt.

Ore 10.16 - Onu, “Nessun posto è sicuro a Gaza”

L'Onu lancia un avvertimento: "nessun luogo è sicuro" a Gaza, in seguito all'intensificarsi dei raid aerei israeliani in preparazione di un'offensiva di terra ampiamente prevista. Con Israele che, dopo gli attacchi shock di Hamas del 7 ottobre, si è vendicato colpendo quasi ogni parte dell'enclave palestinese, "alla gente non restano che scelte impossibili. Nessun luogo è sicuro a Gaza", ha dichiarato Lynne Hastings, coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati.

Ore 9.22 - Tobruk, ambasciatori di Paesi pro Israele via da Libia

"Chiediamo che gli ambasciatori degli stati che sostengono l'entità sionista (Israele ndr) nei suoi crimini lascino immediatamente il territorio" della Libia. E' quanto si legge in una dichiarazione del parlamento libico di Tobruk, nell'est del Paese, pubblicata sul suo sito ufficiale.

Ore 8.31 - Le truppe israeliane lanciano nuovi raid di terra in attesa dell’ordine di invasione della Striscia

Israele lancia una offensiva con raid di terra grazie alla forza d'urto dei tank. Si tratta delle incursioni più dure finora da quando è iniziata la guerra.



Ore 8.14 - Fonti israeliane: "Rilascio ostaggi potrebbe avvenire in 2 giorni"

Il rilascio di un significativo numero di ostaggi in mano di Hamas a Gaza potrebbe avvenire "in pochi giorni". Lo hanno detto fonti israeliane e straniere citate da Haaretz. Una di queste ha aggiunto che le due parti sperano di definire l’accordo "in due giorni, forse anche meno in base all’andamento dei negoziati". Una fonte al corrente delle discussioni ha poi aggiunto che Israele vuole chiudere il dossier al più presto nel timore che il rimanere coinvolti in una guerra all’interno della Striscia ostacolerebbe la possibilità di rilascio degli ostaggi in una fase successiva.

Ore 7.34 - Esercito: “Blitz mirati con i tank nel nord di Gaza, colpiti terroristi”

L'esercito israeliano ha detto di aver condotto "blitz mirati" all'interno del nord della Striscia usando tank" nell'ambito dei preparativi per le "prossime fasi dei combattimenti". "I soldati - ha aggiunto - sono poi usciti dall'area alla fine dell'attività". Durante l'incursione nel nord della Striscia l'esercito israeliano "ha localizzato e colpito numerosi terroristi, infrastrutture terroristiche e postazioni di lancio di missili anticarro, e hanno operato per preparare il campo di battaglia". Lo ha fatto sapere il portavoce militare.

Ore 6.30 - Biden sente Netanyahu su Gaza e ostaggi

Joe Biden ha parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu sugli sviluppi a Gaza e sugli sforzi in corso per localizzare e assicurare il rilascio degli ostaggi. Lo riferisce la Casa Bianca sottolineando che il presidente ha ribadito il diritto di Israele a difendersi e a farlo in linea con le leggi umanitarie internazionali. Biden ha anche sottolineato l'importanza di concentrarsi su quanto verrà dopo la crisi per includere una via per una pace permanente fra israeliani e palestinesi.

Ore 3.56 - Israele intercetta missile terra-aria dal Libano

Poche ore fa, il sistema di Difesa aerea israeliano ha intercettato un missile terra-aria lanciato dal Libano contro un drone israeliano. Lo hanno sapere le Forze di Difesa israeliane sui loro profili social. "In risposta, gli aerei dell'Idf hanno colpito la base di lancio".

Ore 2.55 - L'Oms scende in campo per il rilascio degli ostaggi

Il direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus ha chiesto ad Hamas il "rilascio immediato degli ostaggi" nelle sue mani dopo l'attacco a Israele dello scorso 7 ottobre nonché "l'accesso del personale della Croce Rossa Internazionale per fornire loro cure mediche". "Molti degli ostaggi, tra cui bambini, donne e anziani, presentano condizioni di salute preesistenti che richiedono cure e trattamenti urgenti e prolungati", ha scritto su 'X' dopo un incontro con alcuni familiari degli ostaggi. "Tutti i civili che soffrono in questo conflitto devono essere protetti", ha aggiunto.

Ore 1.44 - La Camera Usa approva risoluzione di sostegno a Israele

La Camera americana approva una risoluzione si sostegno a Israele. Il via libera è arrivato poco dopo l'elezione del nuovo Speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson.

Ore 00.30 - Israele, intercettato razzo lanciato dal Libano

L'esercito israeliano afferma che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato un missile terra-aria lanciato dal Libano contro un drone militare israeliano. Lo riporta il Times of Israel. "La fonte del lancio nel sud del Libano è stata colpita", ha aggiunto l'Idf.