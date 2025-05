Macron tenta di influenzare il conclave, Francia in rivolta

Sono le 20.35 di venerdì 2 maggio quando sull’account ufficiale della presidenza della Repubblica francese appare lo screenshot di un articolo di Libero che, come molti altri giornali, italiani e internazionali, ha raccontato in questi giorni l’attivismo diplomatico del capo dello Stato, Emmanuel Macron, in vista del Conclave del 7 maggio, dal quale uscirà il successore di Papa Francesco. L’Eliseo, tuttavia, non si è limitato a pubblicare la foto dell’articolo: vi ha aggiunto un bollino rosso con la scritta “Falso”, in italiano, ripostando un messaggio su X dell’ambasciata francese presso la Santa Sede, che accusa Libero di «manipolazioni dell’informazione indegne».

Ma il nostro giornale, appunto, non è stato l’unico a raccontare che Macron ha approfittato della sua presenza a Roma per seguire da vicino l’evoluzione del dossier ultrasensibile del Conclave. Guillaume Tabard, firma di punta del Figaro, era presente sabato 26 aprile al famoso pranzo di Villa Bonaparte, sede dell’ambasciata francese presso la Santa Sede, dove Macron ha incontrato quattro dei cinque cardinali francesi elettori: Jean-Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia, François Bustillo, vescovo di Ajaccio, Christophe Pierre, nunzio apostolico negli Stati Uniti, e Philippe Barbarin, arcivescovo emerito di Lione (a tavola mancava il cardinale Dominique Mamberti, che si trovava a Santa Maria Maggiore per la sepoltura del Pontefice). Il giorno dopo Tabard ha pubblicato un resoconto della giornata romana di Macron, raccontando diversi dettagli del pranzo di Villa Bonaparte che vanno nella direzione evocata da Libero e da altri giornali: ossia quella di una preferenza verso Aveline, il progressista insignito della Legion d’onore da Macron nel 2022.