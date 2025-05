Dazi, un mese dopo: sta vincendo Donald Trump

A un mese esatto dal cosiddetto “liberation day”, il giorno in cui il presidente americano Donald Trump ha annunciato tariffe per tutto il mondo, le dense nubi incombenti sui mercati finanziari mondiali sembrano essersi ormai quasi dipanate. Secondo i media statunitensi, Wall Street ha cancellato le perdite sofferte dopo l’annuncio dei dazi: S&P 500 ha registrato la sua più lunga serie positiva dal 2004, nove giorni, così come il Dow Jones. Sia l’Europa che la Cina si stanno muovendo nella direzione voluta da Trump, con proposte concrete nel primo caso e con un’apertura al dialogo nel secondo. E il tycoon può perfino cantare vittoria sciorinando dati economici per certi versi inaspettati, che ci raccontano una narrazione diversa da quella comune che vorrebbe l’economia americana sull’orlo del baratro e quella mondiale di conseguenza. Su tutti c’è il dato dei posti di lavoro, in crescita di 177mila unità, in leggero calo rispetto ai 185mila rivisti di marzo, ma ben al di sopra delle aspettative di 130mila; e quello dei nuovi ordini di beni manifatturieri, aumentati del 4,3% rispetto al mese precedente, in accelerazione rispetto all’incremento dello 0,5%, rivisto al ribasso a febbraio.

Ma c’è anche l’inflazione, calata al 2,3% su base annua dal 2,7% di febbraio, dati che hanno spinto Trump a chiedere ancora al presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, di abbassare i tassi: «La benzina ha appena superato quota 1,98 dollari al gallone, il prezzo più basso da anni» ha scritto il presidente su Truth, «i prezzi dei generi alimentari (e delle uova!) sono scesi, così come quelli dell’energia, così come i tassi dei mutui, l’occupazione è forte e tante altre buone notizie, con miliardi di dollari che piovono dai dazi. Proprio come ho detto, siamo solo in una fase di transizione, siamo solo all’inizio! Nessuna inflazione, la Fed dovrebbe abbassare i suoi tassi!».