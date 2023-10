Israele, i morti degli ebrei cancellati dalla propaganda

27 ottobre 2023 a

Quanto fumo negli occhi. Già, perché come ricorda il direttore di Libero, Mario Sechi, i morti degli ebrei sono stati cancellati dalla propaganda. La pavida Europa chiede "pause umanitarie". Intanto la disinformazione del regime islamico sfonda in Occidente. E la Russia ne approfitta per indebolire gli Usa.

