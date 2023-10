Nasrallah, il leader di Hezbollah in tv: venerdì 3 novembre la chiamata alle armi?

31 ottobre 2023 a

Ora il timore è che la guerra si allarghi. Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah, infatti, pronuncerà un discorso venerdì prossimo 3 novembre durante una cerimonia di commemorazione "in onore dei martiri caduti in difesa di Gaza". Lo ha annunciato la tv libanese controllata dal movimento sciita Al Manar, aggiungendo che il discorso è previsto alle 15 ora di Beirut. È quanto si legge sulla testata libanese L’Orient-le Jour. Che cosa dovrà dire? Sarà forse una chiamata alle armi per unirsi alla lotta di Hamas insieme all'Iran?

Si tratta della prima volta che Nasrallah parlerà da quando gli alleati palestinesi di Hamas hanno sferrato l’attacco contro Israele, lo scorso 7 ottobre, provocando la dura reazione contro Gaza. Fin dall’inizio del conflitto, si sono verificati scontri anche al confine di Israele con il Libano, fra l’esercito israeliano e le milizie dI Hezbollah, filo iraniane.

Tre giorni fa, il 27 ottobre, un alto funzionario di Hamas aveva chiesto a Hezbollah e agli altri alleati di svolgere un ruolo più importante nel conflitto tra Israele e il movimento islamista. Ghazi Hamad ha dichiarato in un’intervista all’Associated Press che "apprezziamo che Hezbollah stia lavorando contro l’occupazione, ma abbiamo bisogno di più per fermare l’aggressione a Gaza. Ci aspettiamo di più".

Mercoledì Nasrallah, ha incontrato alti funzionari di Hamas e della Jihad islamica palestinese, ha detto il gruppo libanese. L’ufficio stampa di Hezbollah ha anche diffuso una lettera scritta a mano da Nasrallah - la sua prima dichiarazione dall’inizio della guerra - in cui elogia coloro che sono morti combattendo Israele. Hamad ha detto all’AP che la condanna internazionale iniziale dell’attacco del 7 ottobre che ha ucciso civili israeliani ha dato in risposta a Israele la «licenza di uccidere» i civili a Gaza