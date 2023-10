Bulldozer D9R, l'orsacchiotto: ecco l'arma più distruttiva di Israele

30 ottobre 2023 a

Si chiama "Teddy Bear" - in italiano "orsacchiotto" - il bulldozer D9R che Israele si appresta ad utilizzare per iniziare l'assalto a Gaza. Si tratta di un veicolo corazzato prodotto dalla società statunitense Caterpillar e - come riporta il Messaggero - può essere utilizzato per assorbire il fuoco nemico e liberare la strada nel campo minato di Hamas. In questo modo, si mettono al riparo - almeno in parte - i soldati israeliani, che potrebbero non conoscere bene il territorio in cui si muovono i terroristi. Sarebbero circa 100 i bulldozer già entrati nella Striscia. Questi, posizionati davanti alle truppe, dovrebbero ridurre i rischi per i militari di Tel Aviv.

I "Teddy Bear" pesano circa 62 tonnellate e sono protetti da un'armatura a gabbia che ripara il mezzo dalle granate con propulsione a razzo, un’arma molto utilizzata dai terroristi Hamas. Non sarebbe la prima volta che si ricorre a questi bulldozer a Gaza: sono stati fondamentali, infatti, nell’offensiva israeliana del 2008. I D9R possono avere capacità non solo difensiva ma anche offensiva, dal momento che negli ultimi anni vi sono stati installati una mitragliatrice e dei lanciagranate.

A cosa si deve il nome "orsacchiotto"? Il soprannome deriva dall'acronimo ebraico utilizzato per apparecchiature di questo tipo. Per quanto riguarda il costo, in genere è di almeno 900mila dollari, ma se il mezzo ha anche capacità offensive allora il costo può superare il milione di dollari.