Israele-Hamas, la diretta. Netanyhau: "Terza fase, penetrazione su Gaza". Blitz mozzafiato: Idf libera una soldatessa

A quasi un mese dall'inizio della guerra tra Hamas e Israele, continuano le operazioni di terra delle Idf nel nord della Striscia, mentre vengono intensificati i bombardamenti su Gaza. Decine di terroristi sarebbero stati uccisi, secondo quanto riportato dall'esercito di Tel Aviv. Segui la diretta.



Ore 17.33 - Una soldatessa israeliana liberata dall'esercito

Una soldatessa israeliana rapita lo scorso 7 ottobre è stata liberata dall'esercito israeliano con un'operazione terrestre. Lo annuncia il portavoce militare.

Ore 17.19 - Netanyahu: entrati nella terza fase

"Siamo entrati nella terza fase della guerra con l'esercito che avanza in maniera misurata ma molto potente all'interno della Striscia". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in apertura del consiglio dei ministri. "La prima fase - ha spiegato - era stata quella del contenimento, la seconda un martellamento dal cielo che continua ancora ed ora, invece, l'estensione della penetrazione via terra nella Striscia".

Ore 16.51 - Bbc, è autentico il video del tank di Israele che spara su auto Gaza

La Bbc ha verificato come autentico un video girato nella Striscia di Gaza che mostra un carro armato israeliano sparare e far esplodere un auto. Secondo l'ufficio dell'emittente britannica che si occupa di controllare video e foto che circolano in Rete, il filmato è stato geolocalizzato sulla Salah-al-Din Road, la strada principale che 'taglia' l'enclave palestinese da nord a sud, a 2 km da Wadi Gaza.

Ore 16.31 - Libano: le minacce di Israele sono "inutili"

"Le minacce di Israele di attaccare e distruggere" il Libano "sono inutili". Ad affermarlo è il ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib esortando Tel Aviv a fermare la guerra con Hamas. Bou Habib lo ha detto durante un colloquio telefonico con il suo omologo, la ministra degli Esteri australiana Penelope Wong. I due hanno concordato sulla necessità di sostenere la diplomazia per una soluzione a due Stati.

Ore 16.07 - Un documento degli 007 di Israele, "spostare i civili di Gaza nel Sinai"

Un documento del ministero dell'Intelligence israeliano raccomanda lo spostamento della popolazione civile di Gaza nella penisola del Sinai egiziano. Lo riferiscono i media israeliani dopo la pubblicazione del leak. L'ufficio del premier Benyamin Netanyahu, contattato da Haaretz, minimizza il rapporto. "Si trattava di valutazioni iniziali" che il governo non prende in considerazione perché "siamo focalizzati sulla guerra e non sul giorno dopo". Il documento è datato 13 ottobre. Ipotizza la creazione di tendopoli ed eventualmente di aree residenziali e di una 'buffer zone' in territorio egiziano.

Ore 15.49 - L'Oman annulla la concessione dello spazio aereo a Israele

Il Sultanato dell'Oman ha annullato un precedente accordo che consentiva agli aerei israeliani di attraversare il suo spazio aereo. Lo riferisce il quotidiano Haaretz.

Ore 15.33 - Casa Bianca, pronti a inviare un "messaggio forte" all'Iran

Gli Stati Uniti sono "pronti" a inviare un "messaggio forte" alle autorità iraniane, per garantire la deterrenza e la sicurezza regionale in Medio Oriente. Lo ha detto all'emittente Cnn il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby. "Siamo pronti ad agire, se necessario, per proteggere le nostre truppe e le nostre installazioni militari: abbiamo già dimostrato di poterlo fare, ed è un messaggio chiaro e forte all'Iran", ha ribadito.

Ore 15.20 - Leader laburista israeliana chiede immediate dimissioni di Netanyahu

La leader del Partito laburista israeliano Merav Michaeli ha chiesto che il primo ministro Benjamin Netanyahu venga immediatamente estromesso dall'incarico. "L'opinione pubblica vede il primo ministro preoccuparsi solo di se stesso", dopo la vicenda di ieri in cui Netanyahu - o un membro del suo staff - ha rilasciato una dichiarazione in cui apparentemente addossava la responsabilità del fallimento nel prevenire il brutale attacco di Hamas del 7 ottobre ai vertici dei servizi di intelligence. "In un tale stato di sfiducia, Netanyahu deve essere sostituito adesso", ha concluso.

Ore 15.12 - Tv di Israele non diffonde il video degli ostaggi

Le reti televisive nazionali israeliane si astengono per ora dal rilanciare il video prodotto da Hamas che mostra un appello accorato a Netanyahu di tre donne tenute in ostaggio a Gaza. "Si tratta di guerra psicologica di Hamas e dunque non è opportuno rilanciarla", rimarca un giornalista della televisione pubblica Kan. Le emittenti, finora, mostrano solo una inquadratura delle tre donne, accompagnata da un testo informativo di spiegazione.

Ore 15.04 - Israele, colpite postazioni Hezbollah al confine col Libano

L'esercito israeliano ha sferrato un attacco con artiglieria e mortai contro gli avamposti di Hezbollah in Libano. Lo rende noto l'IDF secondo quanto riportano i media israeliani. L'attacco è la risposta al lancio di missili anticarro effettuato da Hezbollah contro le forze israeliane, aggiunge l'Idf.

