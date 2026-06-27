Sondaggio Pagnoncelli, centrodestra con o senza Vannacci? Cosa dicono le cifre

L'ultimo sondaggio condotto da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera suggerirebbe al centrodestra di valutare un'alleanza con Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci per le prossime elezioni. La rilevazione, in particolare, dà il partito di Giorgia Meloni, FdI, stabilmente al primo posto, col 27% dei consensi, anche se in calo rispetto a un mese fa. Proseguendo con la coalizione di maggioranza, ecco Forza Italia stabile all'8,3 e la Lega di Matteo Salvini, anch'essa stabile, al 5,6%. In crescita, invece, Fn: guadagna oltre un punto (+1,2) nell’ultimo mese e si colloca al 6%.

Poche variazioni, invece, nel campo del centrosinistra: il Pd di Elly Schlein è stabile al 20,1% (il dato più basso registrato nell’ultimo anno); il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte pure è stabile, con un consenso stimato al 14,3% contro il 14,5% di maggio; in calo invece Alleanza Verdi Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che perde lo 0,6% e si colloca al 6,2%. Sostanziale stabilità anche tra i partiti minori: Azione di Carlo Calenda è al 3%, Italia viva di Matteo Renzi al 2% e +Europa di Riccardo Magi all’1,9%, con un incremento dello 0,4% nell’ultimo mese.