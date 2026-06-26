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Venezuela, la tragedia del nazionale Hector Bello: la moglie muore per salvare la figlia

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venerdì 26 giugno 2026
Venezuela, la tragedia del nazionale Hector Bello: la moglie muore per salvare la figlia

1' di lettura

È dalle tragedie che nascono gli eroi. O, in questo caso, le eroine. Il devastante terremoto che ha devastato il Venezuela ha anche provocato centinaia di vittime. Tra queste però non c'è la piccola Alana. La bimba si è salvata grazie all'amore di sua mamma, che si è sacrificata anteponendo il proprio corpo al tetto di un palazzo a La Guaira. Quando i soccorritori hanno spostato le macerie dell'edificio erano convinti di non trovare nessuno ancora in vita. E, invece, sotto il corpo di una donna, hanno trovato una bimba piccola. Lei è la figlia del noto calciatore venezuelano Hector Bello, difensore del Bolivar Sc ed ex giocatore della nazionale. Ed è sopravvissuta al cataclisma grazie al coraggio di sua madre Andrea. 

A raccontare la storia del salvataggio di Alana è stato il padre che sui social ha condiviso tutto il suo dolore e la sua angoscia. Quando tutto si stava disintegrando lui si trovava lontano da loro, con la sua squadra. Come ha spiegato lui stesso su Instagram, ha chiesto alla piccola Alana di resistere e le ha assicurato che "sto arrivando, ci prenderemo insieme della benedizione che ci ha lasciato il nostro amore”. E ha anche detto addio a sua moglie: "Come faccio a spiegare a tua figlia che hai perso la vita per salvare la sua e io non ero lì? Dammi la forza, amore mio”. E ancora: “Ci hai lasciati soli a lottare”.

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