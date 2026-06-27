Genova, il sindaco Salis censura Libero

A Silvia Salis non è piaciuta la prima pagina di Libero. E neppure il nostro articolo sulla vacanza nel beach club super esclusivo di Forte dei Marmi con le amiche e il capo di Gabinetto, Marco Speciale. Ieri vi abbiamo raccontato del trambusto interno al Comune di Genova. Da un lato i mal di pancia di Pd e Avs che agitano la maggioranza per il ruolo sempre più centrale di Speciale ex capo di Gabinetto anche di Marco Bucci e Pietro Piciocchi - nella gestione della macchina amministrativa. Dall’altro l’agitazione dei dipendenti di Palazzo Tursi promossa da tutte le sigle sindacali, persino la rossissima Cgil. Una vera e propria polveriera. Non proprio notizie irrilevanti per chi amministra il Comune. Eppure qualcuno nello staff di Silvia Salis ha deciso di censurare tutto. Forse per non far andare di traverso la brioche o la focaccia al sindaco già di prima mattina; forse per provare a nascondere la polvere sotto al tappeto.

Sta di fatto che ieri nella rassegna stampa inviata ogni giorno ai consiglieri comunali, Libero è scomparso. Un fatto alquanto singolare: un quotidiano nazionale che decide di dedicare la sua apertura a ciò che accade nel Comune di Genova non viene neppure citato nella rassegna stampa. Spiace aver incrinato la narrazione patinata che da un anno a questa parte il sindaco e la sua agenzia di comunicazione hanno cercato di costruire. Però arrivare alla censura, soprattutto da chi non perde occasione per ribadire il suo rispetto per la stampa, dà la misura dell’ossessione maniacale del sindaco per l’immagine. Un modus operandi non nuovo nel capoluogo ligure guidato dal campo largo.