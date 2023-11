Hamas, l'attacco kamikaze: "Si fa superare dal blindato, poi il blitz"

03 novembre 2023 a

Un terrorista di Hamas coglie di sorpresa un tank israeliano e lo fa saltare in aria: è quanto si vede in un video di propaganda diffuso dal gruppo di miliziani. Un video che racconta una delle tattiche di combattimento impiegate dai mujaheddin. Questi ultimi aspettano di essere "superati" dai blindati per poi sorprenderli e attaccarli alle spalle. Nel filmato diffuso da Hamas, diventato virale sui social, si vede un militante che esce da una posizione nascosta, forse un tunnel, e corre verso un carro armato israeliano Merkava. Dopo aver raggiunto il mezzo, piazza una carica sulla parte superiore e poi ritorna correndo alla sua postazione. Qui imbraccia un lanciagranate antitank. Non sono note le conseguenze, ma si sente distintamente un'esplosione e poi si vede in lontananza del fumo.

Intanto, ha parlato poco fa Nasrallah, il leader di Hezbollah in Libano, che sostiene Hamas fin dall'inizio della guerra. "Il 7 ottobre è stata un'azione condotta completamente dai palestinesi - ha detto Nasrallah nel primo discorso pubblico da quando è scoppiato il conflitto -. L'Iran sostiene i movimenti di resistenza in Libano e Palestina, ma non li controlla. Gli Usa sono responsabili per la guerra a Gaza e ostacolano il cessate il fuoco". Il premier israeliano Netanyahu, invece, ha avuto oggi un colloquio col segretario di Stato americano Blinken, che ha detto: "Abbiamo discusso di una pausa umanitaria. Israele ha il diritto di difendersi, ma deve salvaguardare i civili ed evitare di negare il carburante agli ospedali. Hamas mostruosa, usa i palestinesi come scudi umani".