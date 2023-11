Striscia di Gaza, droni in volo da Sigonella: la missione italiana

04 novembre 2023 a

Partono dalla base di Sigonella, Sicilia, i piccoli droni Reaper e i mastodontici cargo Globemaster dell'Usaf in missione per sostenere le truppe di Tel Aviv contro Hamas. I velivoli a controllo remoto perlustrano infatti la Striscia di Gaza e il Mediterraneo orientale, mentre i cargo Globemaster trasportano aiuti militari per l'Israelian defence force (Idf).

A confermarlo i siti specializzati nel tracciare gli spostamenti degli aerei. Tra questi italmilradar.it, che testimoniano i movimenti dalla Sicilia alla Striscia di Gaza di droni MQ-Reaper che l'Usaf ha comprato dalla General Atomics. In realtà, tiene a precisare il Messaggero, il tracciato di questi raid non è così trasparente in quanto il transponder del velivolo, che raggiunge una quota di 10mila metri, non viene sempre tenuto acceso.

Subito dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre sono iniziati i movimenti, prima dagli Stati Uniti alla Germania e poi alla Sicilia, ultimo scalo prima dell'arrivo a Israele. Rispetto ai piccoli Reaper non ha problemi di autonomia il Boeing C-17 Globemaster III, quadrigetto lungo e largo oltre 50 metri, pesante al decollo 263 tonnellate e capace di trasportarne 76. Si tratta dell'unico velivolo utilizzato dall'Usaf per trasportare testate nucleari ai numerosi reparti Munss dislocati nel mondo. Il sospetto è che in questi giorni il cargo abbia trasportato armamenti, promessi dal presidente americano Joe Biden a Tel Aviv, e anche truppe d’élite americane. Non a caso il 13 ottobre scorso è stato tracciato uno di questi cargo. Quest'ultimo in poco più di 24 ore ha compiuto un volo di andata e ritorno fra la base siciliana e quella israeliana di Nevatim, deserto del Negev, nei pressi della Beersheba, la più importante città del meridione di Israele.