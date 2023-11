Ucraina, "affondata": l'attacco che può cambiare la guerra

05 novembre 2023 a

Prosegue la guerra in Ucraina. Stando ad alcune indiscrezioni, una delle navi più moderne e grandi della flotta del Mar Nero della Federazione Russa sarebbe stata colpita dai piloti dell'aeronautica ucraina e "probabilmente l'hanno affondata". A riferirlo è Ukrainska Pravda che cita il tenente generale Mykola Oleshchuk. Il comandante dell'Aeronautica, su Telegram, ha affermato: "Spero che un'altra nave abbia seguito la Moskva". Il riferimento è all'incrociatore lanciamissili della classe Slava che è stato affondato ad aprile 2022 dalle forze ucraine. L'aeronautica ucraina è comunque ancora in attesa dei risultati ufficiali dell'attacco.

Intanto il ministro della Difesa di Kiev, Rustem Umerov, ha ordinato l'apertura di un'indagine su un presunto attacco russo con missili balistici contro la brigata d'assalto Ucraina. La notizia riferisce che più di 20 soldati sarebbero stati uccisi durante una cerimonia di premiazione. "Le mie condoglianze alle famiglie dei soldati caduti della 128ma Brigata Transcarpatica d'assalto di montagna separata", ha detto Umerov in una dichiarazione sui social media, aggiungendo di aver ordinato "un'indagine completa" sull'accaduto.

In una dichiarazione separata su Telegram, le forze armate ucraine hanno affermato che la Russia ha attaccato la regione di Zaporizhzhia con il missile balistico Iskander. "I militari sono stati uccisi e anche i residenti locali sono rimasti feriti", secondo il dicastero, che non ha chiarito il numero delle vittime. Non solo, perché non sono mancati attacchi dell'esercito del Cremlino su Kherson, dove si contano un morto e due feriti, e su Sumy. Insomma, la pace risulta ancora molto lontana.