Vladimir Putin gioca su due tavoli: con la Russia non si scherza

Lo scenario è complesso. Doppio. La guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente. Due conflitti che, come scrive il direttore di Libero, Mario Sechi, fanno parte del medesimo Risiko. Già, perché le due guerre sono collegate da "una figura sulfurea", ovvero Vladimir Putin. Già, perché l'uomo del Cremlino sta giocando su due tavoli: ecco in che modo e quali sono i suoi obiettivi.

