Donald Trump è in fuga e nessuno lo cattura: i sondaggi negli stati decisivi

Donald Trump se si votasse domani andrebbe dritto alla Casa Bianca. È quanto rivela un sondaggio pubblicato sul New York Times: l’uomo più discusso d’America sconfiggerebbe l’attuale presidente, Joe Biden, in cinque su sei swinging States, gli Stati storicamente in bilico tra repubblicani e democratici. Come scrive Pietro Senaldi su Libero, "The Donald è dato per favorito con un margine di 4 punti in Pennsylvania, di cinque in Michigan e Arizona e di sei in Nevada. Solo in Wisconsin prevarrebbe l’attuale inquilino della Casa Bianca, con un vantaggio di due punti. Sono tutti Stati in cui tre anni fa il presidente uscente aveva perso".

