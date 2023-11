Israele e Hamas, la diretta. Tel Aviv e Usa, raid in Siria contro i filo-Iran

09 novembre 2023 a

Prosegue la stretta dell'esercito israeliano su Gaza, a caccia dei capi di Hamas: ne sarebbero stati uccisi 60 dall'inizio dell'operazione militare, il 7 ottobre scorso dopo le stragi di civili nei kibbutz e al festival nel deserto del Negev. Intanto si tratta sul rilascio degli ostaggi: il Qatar fa da mediatore e in cambio della liberazione di 12 persone propone tre giorni di pausa umanitaria. Incognita-Striscia: al G7 l'americano Blinken chiede che al termine del conflitto torni sotto il controllo dell'Anp. Di seguito, gli aggiornamenti in diretta.



Ore 7.02 - Hezbollah: "Se Israele continua possibile guerra più ampia"

Il secondo in comando di Hezbollah - la potente milizia appoggiata dall'Iran in Libano - afferma in un'intervista a Bbc che l'uccisione di civili a Gaza da parte di Israele rischia di causare una guerra più ampia in Medio Oriente. Parlando a Beirut, lo sceicco Naim Qassem ha detto che "nella regione potrebbero verificarsi sviluppi molto gravi e molto pericolosi, e nessuno sarà in grado di fermare le ripercussioni". "Il pericolo è reale, perché Israele sta aumentando la sua aggressione contro i civili e uccidendo sempre più donne e bambini. È possibile che questo continui e aumenti, senza portare un pericolo reale alla regione? Penso di no".

Ore 6.44 - Usa-Israele, raid in Siria: uccisi 12 combattenti filo-Iran

In tutto 12 persone affiliate a gruppi sostenuti dall'Iran in Siria sono state uccise giovedì in due raid separati, un attacco americano e uno israeliano. Lo riferisce il Times of Israel. Il primo è avvenuto sulla città orientale di Deir Ezzor: "Nove persone che lavoravano per gruppi sostenuti da Teheran sono state uccise negli attacchi statunitensi su siti utilizzati da gruppi filo-iraniani", ha detto all'AFP Rami Abdel Rahman, che dirige l'Osservatorio siriano per i diritti umani. In un raid aereo separato su siti legati a Hezbollah, sono stati uccisi tre combattenti filo-iraniani vicino alla capitale siriana Damasco ad Akraba e Sayyida Zeinab, secondo la stessa fonte. Israele ha anche colpito i siti di difesa aerea siriani nella provincia meridionale di Sweida.

Ore 5.35 - Hamas, "19 morti in raid sul campo profughi di Jabalia"

Almeno 19 persone sono state uccise ieri in un attacco aereo israeliano contro una casa vicino a un ospedale nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza. Lo sostiene il ministero degli Interni palestinese gestito da Hamas.

Ore 4.12 - Israele, "grano insufficiente per la produzione di pane in caso di emergenza"

I rappresentanti dell'associazione delle industrie molitorie di Israele, che fa parte della Confindustria locale, ha avvertito che una parte del grano in riserva, destinato alla produzione di pane, risulta di bassa qualità e non mantenuto in buone condizioni e perciò non si potrà utilizzare in caso di emergenza. La normativa in vigore prevede che ci siano riserve di grano sufficienti per la produzione di pane per almeno tre mesi, nel caso in cui ci siano problemi di approvvigionamento in tempi di guerra. In questo senso, i rappresentati dell'associazione richiedono che il Ministero di Agricoltura dia assistenza ai produttori di farina per aumentare l'importazione di grano da stoccare nei silos situati in prossimità dei mulini e per alimentare i silos per lo stoccaggio di farina vicino ai panifici industriali per evitare problemi di trasporto.