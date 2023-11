Israele-Hamas, la diretta. Hebron, distrutte le case dei killer di Batsheva Nigri

10 novembre 2023 a

Siamo al 34esimo giorno di guerra in Israele. Il primo ministro Netanyahu ha sottolineato che "Israele non cerca di conquistare, occupare o governare Gaza" ma ha aggiunto che sarà necessaria "una forza credibile" per porre fine al dominio di Hamas sul territorio. Intanto, oggi dovrebbe scattare la tregua quotidiana di quattro ore concessa da Israele per permettere l'assistenza umanitaria e la fuga dei civili.

Ore 9,30 - Iran: espansione portata guerra è inevitabile

"A causa dell’aumento dell’intensità della guerra contro i residenti civili di Gaza, l’espansione della portata della guerra è diventata inevitabile". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian in una conversazione telefonica con il suo omologo del Qatar, Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani. Lo riporta l’emittente iraniana Press Tv.

Ore 9,28 - Ong, presunto attacco israeliano vicino Homs nell’ovest della Siria

iolente esplosioni si sono udite questa mattina all’alba nella città di Homs, nell’ovest della Siria, e nei dintorni, a causa di un presunto attacco aereo delle Forze di difesa israeliane (Idf). Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, secondo il quale i raid hanno colpito anche alcune postazioni del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah. Il Sohr, inoltre, ha aggiunto che la difesa antiaerea siriana ha tentato di rispondere agli attacchi. Colonne di fumo si sono innalzate dalle aree colpite, ma non è stato diffuso un bilancio delle vittime e dei danni materiali. Nella notte, le Idf avevano annunciato di aver colpito postazioni non meglio specificate in territorio siriano, a seguito dell’attacco di un drone che aveva colpito un edificio civile a Eilat, nel nord di Israele.

Ore 9,11 - Onu: crollo dell'economia in Palestina, Pil sceso del 4 per cento

Un rapporto delle Nazioni Unite dipinge un quadro crudo del crollo dell’economia palestinese dopo un mese di guerra. Il prodotto interno lordo si è ridotto del 4% in Cisgiordania e a Gaza nel primo mese di guerra, riducendo in povertà oltre 400.000 persone. Un impatto economico mai visto nei conflitti con la Siria e l’Ucraina o in qualsiasi altra precedente guerra tra Israele e Hamas, secondo le Nazioni Unite. Se la guerra continuerà per un secondo mese, l’Onu prevede che il Pil palestinese, che era di 20,4 miliardi di dollari prima dell’inizio della guerra, diminuirà dell’8,4%: una perdita di 1,7 miliardi di dollari. E se il conflitto durerà un terzo mese il Pil palestinese diminuirà del 12%, con perdite di 2,5 miliardi di dollari e più di 660.000 persone spinte in povertà.

Ore 08.42 - Uccisero donna, Israele demolisce casa membri di Hamas

Nel corso di un'operazione nella città di Hebron, in Cisgiordania, l'esercito israeliano ha demolito le case dei due membri di Hamas che ad agosto uccisero Batsheva Nigri, donna israeliana di 40 anni. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz. Nigri, madre di tre figli e insegnante d'asilo dell'insediamento di Beit Hagai, fu uccisa mentre guidava sulle colline di Hebron sud, in Cisgiordania.

Ore 08.12 - Israele: uccisi membri della forza Nukhba di Hamas

In una dichiarazione congiunta, l’Idf e il servizio di sicurezza israeliano Shin Bet hanno affermato che le forze di Tel Aviv che operavano nel quartiere di Jabalia, nel nord di Gaza, hanno ucciso membri della forza Nukhba di Hamas che avevano partecipato agli attacchi nel sud di Israele il 7 ottobre. Tra i morti di Hamas ci sono Ahmed Musa, comandante di una squadra della Forza Nukhba che ha diretto gli attacchi alla base Zikim dell’Idf, al Kibbutz Zikim e alla postazione militare a Iftah, e il comandante sul campo di Hamas Omar Alhandi. Anche Muhammad Kahlot, il capo dell’unità di cecchini del nord di Hamas, è stato ucciso.

Ore 7,06 - Israele: morti 36 soldati da inizio operazione a Gaza

Un altro soldato israeliano è morto durante i combattimenti contro Hamas nel nord della Striscia di Gaza, portando il bilancio complessivo dei militari uccisi a 36 dall’inizio dell’operazione di terra nell’enclave palestinese. La vittima era il 21enne Gilad Rozenblit della 401esima brigata corazzata.

Ore 6,28 - Forze israeliane colpiscono obiettivi in Siria dopo attacco contro Eilat

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver colpito in Siria le postazioni dalle quali ieri era stato lanciato il drone che aveva colpito un edificio civile nei pressi di una scuola nella città di Eilat, nel sud di Israele. Lo si apprende da una dichiarazione diffusa nella notte dalle Idf, nella quale non è specificato quale gruppo abbia sferrato l’attacco, nè quali siano gli obiettivi colpiti in territorio siriano. Nella dichiarazione, tuttavia, si legge che «il regime siriano è pienamente responsabile di ogni attività terroristica condotta fuori dal territorio della Siria. Le Idf risponderanno duramente a qualsiasi tentativo di colpire il territorio dello Stato di Israele». Ieri il portavoce in lingua araba delle Idf, Avichay Adraee, aveva riferito in un messaggio diffuso sulla piattaforma X (in precedenza Twitter), che un drone aveva colpito un edificio civile a Eilat e che erano in corso indagini sull’origine dell’attacco. In precedenza, le Idf avevano riferito di aver intercettato mediante lo scudo antimissile Arrow, un missile terra-terra vicino ad Eilat, sul Mar Rosso. Il missile, avevano aggiunto, «non aveva violato lo spazio aereo israeliano».

Ore 4.41 - Netanyahu: non cerchiamo di rioccupare Gaza

«Penso che l’esercito israeliano si stia comportando eccezionalmente bene. Non cerchiamo di governare Gaza. Non cerchiamo di occuparla, ma cerchiamo di dare a lei e a noi un futuro migliore». Lo ha affermato i premier israeliano, Benjamn Netanyahu in un’intervista a Fox News, sottolineando che Israele non ha intenzione di rioccupare il territorio palestinese.