Vladimir Putin, la triplice intesa dello zar sul terreno dello scontro armato

10 novembre 2023 a

La guerra in Ucraina e in Israele mostrano che "l’Occidente è sotto attacco, ma in modo assai diversificato. Nello sfondo oggi come ieri c’è la sfida cinese che, con l’eccezione della questione Taiwan, si sviluppa innanzitutto sul piano economico e sociale", scrive Fabrizio Cicchitto in un articolo su Libero. Ma "la novità più stringente e drammatica", ragiona, "è costituita dal fatto che sta emergendo un singolare trio che non esita a collocarsi sul terreno dello scontro armato: la Russia, l’Iran (con annessi Hezbollah) e Hamas".

