Putin-Hamas, la terrificante corsa a chi esibisce più cadaveri

10 novembre 2023 a

Gli aggressori che si travestono da vittime: questo lo strano fenomeno sempre più diffuso oggi. Ne parla Giovanni Longoni su Libero: "Spesso è proprio l’aggressore che si atteggia a perseguitato come la Russia che ha invaso l’Ucraina, dice il Cremlino, per salvare le popolazioni filorusse del Donbass. Oppure è una entità come Hamas, nato con lo scopo dichiarato di spazzare via Israele dal Medioriente e che ha appena commesso il massacro di 1.400 persone con abbondanza di efferatezze, il quale accusa l'avversario di commettere un genocidio a Gaza. E quasi tutto il mondo ci crede".

