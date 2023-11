Israele e Hamas, la diretta. Ostaggi, diffuso il video di un bambino: l'ultimo ricatto

09 novembre 2023 a

a

a

L'esercito israeliano ancora a caccia dei capi di Hamas: ne sarebbero stati uccisi 60 dall'inizio dell'operazione militare. Idf: "Presa la roccaforte dei terroristi a Jabalia". Intanto si tratta sul rilascio degli ostaggi: 12 persone in cambio di tre giorni di pausa umanitaria. Segui la diretta.

Ore 18.26 - Israele, drone che ha colpito Eilat proveniva da Yemen

L'esercito israeliano ritiene che il drone che ha colpito la scuola nella città di Eilat sia venuto dallo Yemen. Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz.

Ore 17.49 - Jihad islamica pubblica video di due ostaggi

La Jihad islamica ha diffuso un video di due ostaggi israeliani, una donna anziana e un bambino. Lo riferiscono i media in Israele. Un video mostra una donna anziana, la 77enne Hannah Katzir, mentre nel secondo c'è il 12enne Yagil Yaakov, entrambi rapiti dal Kibbutz Nir Oz. I due vengono ripresi mentre accusano il premier israeliano Benjamin Netanyahu di essere la causa della situazione attuale.

Ore 17.34 - Brigata Al-Quds: rilasceremo 2 ostaggi per ragioni umanitarie

Un portavoce della Brigata Al-Quds ha detto che rilasceranno due ostaggi per ragioni mediche e umanitarie. Lo riferisce la Reuters citata dai media internazionali. Il tutto dovrebbe avvenire quando verranno messe in atto "misure adeguate".

Ore 17.12- Herzog: Nessuna proposta praticabile da Hamas su ostaggi

Il presidente Isaac Herzog ha dichiarato che, nonostante le notizie diffuse dai media su un imminente accordo per il rilascio di alcuni ostaggi da parte di Hamas in cambio di una pausa nella guerra, non c’è alcuna proposta seria sul tavolo. "Non c’è una vera proposta praticabile da parte di Hamas su questo tema", ha tagliato corto Herzog a Nbc News. "Mentre ci sono molte persone che sono terze parti che stanno inviando messaggi ottimistici ai notiziari, io dico apertamente: in base alle mie conoscenze, fino ad ora, non c’è nessuna informazione sostanziale che mostri un’offerta reale di una trattativa sul tavolo".

Ore 16.46 - Biden, nessuna possibilità di cessate il fuoco a Gaza

Non esiste "nessuna possibilità" di un cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Lo ha detto Joe Biden parlando con i giornalisti mentre lasciava la Casa Bianca per volare in Illinois.

Ore 16.43 - Casa Bianca, da Israele ok a 2 corridoi umanitari

Israele ha acconsentito all'apertura di due corridoi umanitari tra il nord e il sud della Striscia di Gaza. Lo ha riferito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby.

Ore 16.38 - Usa, Israele consentirà pause di 4 ore a nord di Gaza

"Israele consentirà pausa umanitarie di quattro ore ogni giorno a nord di Gaza". Lo ha annunciato il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa.

Ore 16.35 - Herzog, Hamas non ha intenzione di negoziare su ostaggi

Il presidente di Israele Isaac Herzog ha affermato di non credere a una reale intenzione di Hamas circa la liberazione degli ostaggi presi il 7 ottobre scorso nell'attacco a Israele. In una intervista a Nbc News, Herzog ha sottolineato che "non c'è un proposito reale da parte di Hamas circa questa materia".

Ore 16.27 - Drone colpisce edificio a Eilat

Un drone non identificato ha colpito un edificio nella città israeliana meridionale di Eilat. Lo hanno detto i militari israeliani, citati dal 'Guardian'. Israele di solito annuncia se gli attacchi provengono da Gaza, suggerendo implicitamente che il drone potrebbe provenire da altrove.

Ore 16.19 - Israele, lanci di razzi dal Libano verso il nord del Paese

Le forze di difesa israeliane affermano che diversi colpi di mortaio sono stati sparati dal Libano verso il nord di Israele, facendo scattare le sirene a Shtula e Even Menahem. L'Idf ha risposto colpendo il luogo di lancio nel sud del Libano. L'esercito ha reso noto che i miliziani di Hezbollah hanno anche lanciato un missile anticarro e aperto il fuoco contro una postazione militare vicina a Metula.

Ore 15.48 - Israele, soldati in quartier generale Hamas vicino a Shifa

L'esercito israeliano ha fatto irruzione nel quartier generale di Hamas a Gaza City, vicino l'ospedale Shifa. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui sono stati "uccisi 50 terroristi". L'operazione nel quartiere generale, "cuore delle attività di intelligence e operative di Hamas", è avvenuta con il supporto dell'aviazione e delle forze speciali. In quel quartiere generale - ha proseguito il portavoce - sono stati ideati e preparati gli operativi di Hamas per l'attacco omicida del 7 ottobre".

Ore 15.41 - Tajani, no cessate fuoco fino a quando Hamas attacca Israele

"L'obiettivo finale è la pace ma non può esserci il cessate il fuoco quando ancora Hamas da Gaza continua a lanciare missili su Israele e la popolazione civile israeliana". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa a Parigi dove ha presenziato alla conferenza umanitaria internazionale per la popolazione di Gaza.