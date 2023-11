Tuvalu, l'isola è quasi affondata: una sciagura con pochi precedenti

10 novembre 2023 a

Undicimila cittadini in fuga da Tuvalu, un piccolo gruppo di isole del Pacifico che ora rischiano di affondare per via dell’innalzamento del livello del mare. Una mano è stata tesa dall'Australia, che gradualmente offrirà asilo climatico a tutti. Due delle sue nove barriere coralline sono già state inghiottite. Secondo gli esperti, come si legge sul Messaggero, tra meno di un secolo l’intero territorio diventerà inabitabile.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese e il suo omologo di Tuvalu, Kausea Natano, hanno siglato un patto che permetterà ai cittadini dell’arcipelago di rifugiarsi in Australia "per vivere, studiare e lavorare". Il numero di ingressi, però, all'inizio sarà limitato a 280 all’anno. Il testo, che deve ancora essere ratificato, prevede che i rifugiati tuvalesi in Australia abbiano accesso al sistema educativo e sanitario, oltre che al sostegno finanziario e familiare. L’Australia si è impegnata anche a stanziare 16 milioni di dollari australiani per le coste in erosione di Tuvalu e per recuperare le terre sommerse.

"Crediamo che la popolazione di Tuvalu meriti di poter scegliere di vivere, studiare e lavorare altrove, dato che il cambiamento climatico si sta aggravando", hanno dichiarato i due leader in un comunicato congiunto. Dietro la decisione di Canberra, però, potrebbero esserci non solo motivazioni umanitarie, ma anche l'intenzione di rafforzare la propria influenza nell'area, dove nel frattempo sta crescendo la presenza della Cina. Il trattato, infatti, impegna l’Australia a venire in aiuto di Tuvalu in caso di "aggressione militare", cosi come di disastri naturali o pandemie. Nel testo, inoltre, è prevista anche l'inclusione di Canberra in qualsiasi patto di difesa che l’arcipelago si trovi a firmare con altri Paesi. Un punto importante dell'accordo, se si considera che le Isole Salomone, a ovest di Tuvalu, ne hanno firmato uno con Pechino, autorizzando il dispiegamento di forze armate cinesi sul loro territorio.