Oscurata la vignetta su Hamas, così l'Occidente perderà la guerra

Un terrorista islamico con la cintura di tritolo alla vita e, legati a questa, alcuni bambini. "Come osa Israele attaccare i civili?", si chiede il taglia gole dal trucido aspetto. Il Washington Post ha pubblicato questa bellissima vignetta per poi cancellarla dalla rete a tempo record in omaggio alle proteste giunte in redazione da utenti che non hanno gradito", scrive Pietro Senaldi in un articolo su Libero. Un gesto che ha un pesante significato. "Nelle redazioni americane non conta più la notizia, ma se un fatto è compatibile con la morale dominante o no, e i giudizi per andare in pagina non devono essere sferzanti e veritieri bensì simpatetici rispetto all’andazzo, al sentimento sociale prevalente, all’interesse. Così la vignetta viene sbianchettata, come se anziché a Washington si fosse a Mosca, Teheran o Pechino".

