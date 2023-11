Israele e Hamas, la diretta: Nasrallah: "Gli Usa fermino l'aggressione di Israele"

11 novembre 2023 a

a

a

Trascorso più di un mese dall'inizio della guerra tra Hamas e Israele, ora finiscono sotto assedio gli ospedali di Gaza. Secondo Tel Aviv lì si nascondono i vertici militari di Hamas. Prosegue intanto la fuga verso il sud della Striscia nelle finestre protette. Segui la diretta.

Ore 16,17 - Nasrallah: tempo mette pressione sul nemico, gli Usa fermino l'aggressione

"Oggi il mondo non può più tollerare le aggressioni, i massacri e i bombardamenti sugli ospedali. Ciò eserciterà pressioni sugli americani e sugli israeliani, rendendo il tempo un’urgenza. Coloro che possono fermare questa aggressione sono quelli che la dirigono. Sono gli americani". Lo ha dichiarato il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, nel suo secondo discorso pronunciato dall’inizio dell’operazione militare di Israele nella Striscia di Gaza. "La cosa più importante in questo momento è il cambiamento dell’opinione pubblica mondiale riguardo a Israele, che sta uccidendo migliaia di bambini e donne. Questa trasformazione, soprattutto attraverso le manifestazioni a Washington, Londra, New York, è nell’interesse della resistenza, del suo progetto e della popolazione di Gaza", ha aggiunto Nasrallah, secondo cui "il tempo mette pressione sul nemico".

Ore 15.23 - Nasrallah, per Israele e alleati il tempo sta scadendo

"Il tempo sta scadendo per l'entità sionista e per coloro che la sostengono". Lo ha detto Hassan Nasrallah, leader del gruppo libanese Hezbollah, durante il suo discorso alla nazione trasmesso in diretta tv in occasione della Giornata dei Martiri. Lo riporta l'emittente Al Manar.

Ore 15.11 - Nasrallah, Israele senza limiti morali, crimini di guerra

"L'offensiva israeliana contro la popolazione di Gaza, inclusi i bambini, donne e anziani dimostra che non c'è più differenza tra quello che è lecito e ciò che illecito" e "che il nemico israeliano è capace di vendicarsi senza limiti morali, legali o umanitari". Lo ha detto il leader di Hezbollah Hasan Nasrallah nel suo secondo discorso pubblico, trasmesso in diretta tv, dall'inizio della guerra in Medio Oriente.