Israele e Hamas, la diretta: Gaza, black out totale all'ospedale Al Shifa

Gli ospedali di Gaza sotto assedio: gli israeliani attaccano le due cliniche dove hanno trovato rifugio migliaia di sfollati, secondo Tel Aviv lì si nascondono i vertici militari di Hamas. Prosegue intanto la fuga dal Nord nelle finestre protette. Tensione tra Biden e Netanyahu, la Casa Bianca: "Troppi civili uccisi". Di seguito gli aggiornamenti in diretta.

Ore 7.01 - Black-out totale nell'ospedale al-Shifa a Gaza

E' black-out totale nell'ospedale al Shifa di Gaza City. Lo riportano diversi media, tra cui Al-Arabiya. Nel corso della giornata l'ospedale era stato colpito da un missile. Le forze armate dello Stato ebraico hanno precisato in serata che la struttura era stata centrata per errore da un razzo palestinese, sparato contro l'esercito israeliano che opera nell'area. Secondo i media palestinesi, rilanciati da Times of Israel, sono in corso scontri tra forze armate israeliane e terroristi nella Striscia, incluse aree nei pressi dell'ospedale, dove si troverebbe un comando militare chiave di Hamas. (AGI)Fab 110513 NOV 23 NNNN

Ore 6.35 - Polemica fra Dipartimento di Stato Usa e ambasciata di Israele

Botta e riposta polemico fra l'ufficio del Dipartimento di Stato americano che si occupa delle questioni palestinesi e l'ambasciata israeliana a Washington, dopo la demolizione dell'abitazione di una famiglia palestinese a Gerusalemme. Il Dipartimento ha criticato l'iniziativa, sottolineando come "un'intera famiglia non dovrebbe perdere la propria casa per le azioni di un singolo individuo", un ragazzo di 13 anni; l'ambasciata ha replicato come "il contesto possa essere d'aiuto: il tredicenne è un terrorista che ha assassinato un cittadino israeliano pugnalandolo a morte".

Ore 5.49 - "Raid della polizia israeliana nel partito Hadash"

Impegnato a sconfiggere Hamas nella Striscia di Gaza, il governo israeliano trova il tempo di reprimere il dissenso interno: a Nazareth la polizia ha fatto irruzione nella sede del partito ebraico-arabo Hadash, sporcandone i muri con uno spray di vernice e stracciando diversi manifesti. "La polizia di Ben Gvir (Itamar, ministro della Sicurezza nazionale, falco di estrema destra, ndr) - si legge in una nota di Hadash riportata da Times of Israel - prosegue la persecuzione politica e cerca di intimidire e mettere a tacere l'opinione pubblica araba e degli altri che si oppongono alla guerra". Ieri erano finiti agli arresti diversi esponenti della comunità araba. "Non cederemo a queste provocazioni - prosegue la nota - e continueremo a guidare la lotta arabo-ebraica contro il fascismo, la guerra e la persecuzione".