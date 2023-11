Chirurgo abbandona la sala durante l'operazione: "Non mi avete preparato il tè"

11 novembre 2023 a

a

a

Crisi di nervi di un chirurgo in sala operatoria. Il medico, infuriato con i suoi sottoposti che non gli aveva preparato il tè ha abbandonato quattro pazienti sotto anestesia. L'incredibile vicenda raccontata dal Daily Mail e ripresa dal sito Leggo.it, ha come protagonista il dottor Tejrang Bhalavi ed è accaduta a Nagpur. Il medico indiano aveva appena finito di operare altri quattro pazienti, e stava per procedere con altre quattro persone, che erano state già anestetizzate.

Ma l'uomo tra un intervento chirurgico e l'altro aveva chiesto al suo staff di portargli il tè. Quando loro, però, si sono presentati a mani vuote, il dottor Bhalavi arrabbiatissimo ha abbandonato di punto in bianco la sala operatoria, lasciando di sasso il personale sanitario della sua equipe.

"Iniziate le procedure". Indi, la decisione choc: dove è stata trasferita per farla morire

Fortunatamente, un sostituto è arrivato immediatamente in sala operatoria prendendo il posto di Bhalavi e completando così i quattro interventi lasciati in sospeso. Come riportano alcuni media locali, una inchiesta dovrà far luce sulla condotta di Bhalavi, data la gravità dell'episodio.

Soumya Sharma, dirigente della struttura ospedaliera, ha annunciato che farà chiarezza su quanto è accaduto: "Capisco le motivazioni del dottor Bhalavi, ma il suo comportamento potrebbe aver violato la sezione 304 del codice penale indiano. Agiremo per far luce su questa vicenda".