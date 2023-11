Hamas, il video choc: "Qui tenevano gli ostaggi sotto l'ospedale"

14 novembre 2023 a

a

a

Un nuovo sconvolgente video da Gaza. Il profilo di X della IDF, le forze armate di Israele, pubblica il filmato in cui il portavoce della Difesa di Tel Aviv, Daniel Hagari, con elmetto e tuta mimetica, cammina lungo uno dei tunnel sotterranei di Hamas, utilizzati esclusivamente dai terroristi per uscire dentro l'ospedale Rantisi, dall'altro lato dell'isolato.

"Questo edificio è accanto a una scuola e a 200 metri dall'ospedale", spiega il portavoce israeliano prima di entrare nel tunnel, sottolineando così come i miliziani palestinesi non abbiano alcuna remora a costruire i loro rifugi nel pieno del centro abitato, utilizzando di fatto i civili come scudi umani.

EXCLUSIVE RAW FOOTAGE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari walk through one of Hamas' subterranean terrorist tunnels—only to exit in Gaza's Rantisi hospital on the other side.



Inside these tunnels, Hamas terrorists hide, operate and hold Israeli hostages against their… pic.twitter.com/Nx4lVrvSXH — Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2023

Il tunnel è alimentato dai pannelli solari che garantiscono energia elettrica in tutte le ore del giorno e della notte. E' stato un robot utilizzato dalle forze armate israeliane a scoprire la porta d'ingresso del tunnel, a prova di proiettile.

Quindi Hagari e la telecamera di un militare si addentrano nelle viscere dell'ospedale Rantisi, nel covo dei jihadisti. "Voglio che voi capiate", spiega il portavoce israeliano mostrando una distesa di armi, kalashnikov, lanciarazzi, bombe e giubbotti esplosivi. Uno dei tanti depositi utilizzati da Hamas. In un altro sotterraneo, sono stati ritrovate motociclette molto probabilmente utilizzate per i raid nei kibbutz e al party nel deserto del Negev, il 7 ottobre.

"Questa è un'area dove sono stati tenuti gli ostaggi", spiega Hagari mostrando un wc funzionante, pannolini in terra e un biberon per neonati. "Ci sono docce e piccole cucine, tutto organizzato per i terroristi nei sotterranei dell'ospedale". Quindi entra in una stanza con tendaggi appoggiati a un muro e una pianta, accanto a una sedia: il set per i filmati propagandistici con gli ostaggi. Appesa al muro, la bacheca con i turni di guardia dei miliziani.