Israele, ecco perché lo Stato ebraico non può perdere la guerra

22 novembre 2023 a

Israele è un Paese abituato alla guerra. Sin dalla sua fondazione ha dovuto imbracciare le armi per difendersi da chi ha sempre voluto cancellare lo Stato ebraico dalle carte geografiche. Ed è per questo motivo, proprio per una conoscenza approfondita delle dinamiche dei conflitti, Israele quasi certamente riuscirà a sconfiggere anche questa volta l'odio di chi non conosce altro linguaggio che quello del terrore. L'analisi di Pietro Senaldi