Israele, l'accusa ad Hamas: "Ha violato gli accordi", può accadere di tutto

Hamas ha violato gli accordi con Israele. Una bambina rilasciata senza la madre. Così Hamas ha violato i termini dell’accordo raggiunto con Israele per la liberazione di 50 ostaggi israeliani in quattro giorni in cambio di una tregua e della scarcerazione di detenuti palestinesi nel rapporto di uno a tre. Lo riferiscono le autorità israeliane riferendosi al fatto che Hamas ha rilasciato la 13enne Hila Rotem senza la madre Raya, che resta nelle mani dei rapitori. La bambina è stata accolta nelle scorse ore dallo zio. "Hila sta tornando a casa senza sua madre Raya, che rimane prigioniera. Hamas ha gravemente violato l’accordo e ha separato madre e figlia", si legge in una nota delle autorità israeliane rilanciata dal sito di notizie Walla. Ma non solo. "Tre bambini di due famiglie del kibbutz sono stati strappati al loro unico genitore rimasto", prosegue la nota.

Il riferimento è al diciassettenne Noam Or e sua sorella Alma, di 13 anni, rilasciati ieri sera. La loro madre Yonat è stata uccisa lo scorso 7 ottobre durante l’assalto al kibbutz Bèeri, mentre il padre Dror è rimasto in ostaggio a Gaza, insieme al nipote diciottenne Liam

. I ragazzi sono quindi stati separati dall’unico genitore rimasto in vita. Uno dei termini dell’accordo tra Israele e Hamas, mediato dal Qatar e dall’Egitto, era che nessun bambino dovesse essere separato dalla madre una volta rilasciato. Nonostante ciò, ieri sera Hamas ha ritardato il rilascio degli ostaggi sostenendo che in realtà era Israele a violare l’accordo.