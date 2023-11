Hamas, altro orrore: ostaggi: costretti a riguardare i video delle stragi

29 novembre 2023 a

a

a

Tra gli ostaggi finiti nelle mani di Hamas c'è anche Eitan Yahalomi. Si tratta di un 12enne, ora liberato, che è rimasto nei tunnel di Gaza per ben 52 giorni. Stando al racconto riportato da Lorenzo Mottola il giovane ha passato le prime notti in una stanza al buio da solo. "Lo hanno costretto a riguardare i video delle stragi", ha spiegato una sua zia. Ecco dunque i metodi palestinesi che non guardano in faccia a niente e nessuno. E non è un caso che un’altra piccola, di nove anni, ancora parla sussurrando dopo il ritorno a casa. Ha paura che qualcuno, sentendola alzare la voce, la colpisca. E come loro sono tantissimi, tutti reduci da un vero e proprio inferno.

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo di Lorenzo Mottola