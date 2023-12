Mangia un uovo rosso e finisce in ospedale: "Infetto da pseudomonas"

Roberto Tortora 04 dicembre 2023 a

Uno scherzo poteva trasformarsi in tragedia e, in parte, è accaduto. Il tutto, ovviamente, su TikTok, la piattaforma social dove ogni tipo di esperienza diventa virale. Così, accade che un utente, per gioco, mangia un uovo rosso e finisce in ospedale, infettato da “pseudomonas”, un virus batterico che provoca infezioni osteoarticolari, otite esterna, polmonite. Il divulgatore e influencer “Farmaceutico Fernandez” ha pubblicato il video di questo utente per spiegare i rischi che corriamo quando non scartiamo qualsiasi alimento che desti anche il minimo sospetto di essere avariato. È lì che proliferano, infatti, batteri, virus o tossine, che possono causare un’intossicazione alimentare.

Il protagonista del video, mostrando un uovo con l’albume totalmente rosso, si autocommisera: “Ho mangiato quest'uovo per ridere e ora sono in ospedale infettato da pseudomonas”. Fernandez commenta, invece, sconvolto: “Lo fa per ridere e mi viene da piangere perché ci sono sempre più video di questo tipo, quindi la selezione naturale non funziona. Un uovo rosso? Cosa potrebbe succedere? Potrebbe essere un embrione di fenice? O forse un batterio potrebbe averlo contaminato?”.

Il farmacista spiega che qualsiasi persona, dotata di buon senso, avrebbe intuito che in quell’uovo ci fosse la presenza di un batterio o di qualcosa che non andava e nessuno lo avrebbe mangiato, temendo le conseguenze che poi si sono puntualmente verificate. Lo pseudomonas, oltretutto, è un batterio molto resistente agli antibiotici, perché scarsamente permeabile e produce enzimi capaci di disinnescare penicilline ed aminoglicosidi. Sono dotate, infatti, di meccanismi di espulsione di molti antibiotici. Lo pseudomonas, inoltre, può provocare altre infezioni, come quelle respiratorie, urinarie e cutanee. La prossima volta, prima di tentare uno scherzo simile per cercare un po' di popolarità di TikTok, questa persona ci penserà due volte.