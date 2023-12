Re Felipe, scandalo in Spagna: "Con chi gli ha messo le corna la Regina Letizia"

06 dicembre 2023 a

Gossip impazzito sulla famiglia reale spagnola. I pettegolezzi sono esplosi dopo che l'ex cognato della Regina Letizia, l’imprenditore 53enne Jaime Del Burgo, ha confessato di avere avuto una lunga storia d'amore con lei. Una relazione romantica che sarebbe continuata anche mentre Letizia era sposata con Felipe di Spagna. Del Burgo lo ha raccontato nel libro "Letizia e io. Quali segreti nasconde la regina Letizia?", scritto da Jaime Peñafiel. L'imprenditore è stato sposato con la sorella della Regina Letizia, Telma Ortiz, dal 2014 al 2016. Oggi vive in Svizzera con la seconda moglie e sostiene che la storia d’amore con la regina sia iniziata nel 2002.

Nel 2004 lui avrebbe voluto farle la proposta di nozze, "ma non le diede l'anello, perché Letizia gli rivelò di aver incontrato l’uomo che le avrebbe cambiato la vita ovvero Felipe di Borbone", scrive Peñafiel. Da quel momento ci sarebbero stati alti e bassi tra i due fino al 2010, quando sarebbe risbocciato l’amore. Nel 2010, infatti, "Letizia mi ha detto 'Ti amo' e io ho risposto 'Ti amo'", ha confessato l'imprenditore, secondo il quale la regina sognava di scappare con lui negli Stati Uniti.

Letizia, che aveva già avuto due figlie dal re, gli avrebbe anche proposto di avere un figlio insieme "utilizzando una madre surrogata a Los Angeles". A supporto di tutto questo, Jaime ha rivelato ai media di tutto il mondo di avere "fotografie, video e sms". Ben prima che uscisse il libro, tra l'altro, l’imprenditore aveva dato al Daily Mail una foto che ritrae la regina incinta mentre si scatta una foto allo specchio. A corredo un testo che dice: "Amore. Indosso la tua pashmina. È come sentirti accanto a me". La regina non ha ancora risposto a queste dichiarazioni.