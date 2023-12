Joe Biden avverte: "Se Putin vince coinvolgimento delle truppe americane"

06 dicembre 2023 a

La Russia non può vincere la guerra in Ucraina: in quel caso, Putin non si fermerà. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca. "Voglio ribadire una cosa: se ci sarà un attacco nei confronti di un Paese Nato, difenderemo ogni centimetro del territorio dell’alleanza", ha detto, alludendo al possibile coinvolgimento di una nazione alleata. "In una situazione del genere, avremmo uno scontro tra soldati statunitensi e soldati russi: una eventualità che non vogliamo", ha affermato. Il presidente degli Stati Uniti guarda anche all'appuntamento elettorale del prossimo novembre 2024 con uno scontro ormai annunciato da tempo con Donald Trump.

Biden infatti è convinto di battere Donald Trump alle presidenziali del 2024 e aggiunge "non sarò l’unico". È questa la risposta che ha dato, rispondendo alla domanda di una giornalista, che gli chiedeva quali altri Democratici sarebbero stati in grado di battere Trump. Biden, che aveva concluso il suo messaggio sull’Ucraina, si è fermato sulla soglia della porta rispondendo brevemente, prima di andare via.

Insomma la campagna elettorale per le presidenziali di fatto è già cominciata. Intanto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato il capo della Casa Bianca Joe Biden per il nuovo pacchetto Usa di aiuti militari a Kiev. "Sono grato nei confronti del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, del Congresso e del popolo americano per il nuovo pacchetto di aiuti militari annunciato oggi. In prima linea sono necessarie munizioni aggiuntive per la difesa aerea, Himars e artiglieria. Il sostegno continuo consente una solida difesa della libertà", ha scritto Zelensky su X.