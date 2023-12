Clochard, il gesto disumano dell'addetto alla sicurezza

11 dicembre 2023 a

Una scena che ha indignato tutti, quella che mostra un addetto alla sicurezza di McDonald's pulire una strada di Londra inzuppando il pavimento con il sacco a pelo dove era seduto un uomo senzatetto. A immortalare il tutto un video in cui è anche visibile il momento in cui il dipendente prende a calci gli effetti personali dell'uomo, proprio fuori dal fast food di Victoria Street, nel centro della capitale inglese. Inutili i tentativi del senzatetto che ha implorato: "Lasciatemi in pace". Un altro addetto alla sicurezza, infatti, ha anche cercato di impedire a uno spettatore di girare un video.

Damon Evans, che ha filmato l'incidente, e altri testimoni, hanno descritto la situazione come un "comportamento oltraggioso" e l'hanno definita "disgustosa" e "assolutamente fuori luogo". L'autore del video diffuso sui social si è rivolto direttamente a McDonald's UK: "Pensate che sia accettabile che il vostro personale bagni i sacchi a pelo dei senzatetto in pieno inverno (o in qualsiasi altro periodo dell'anno)?".

Immediati i provvedimenti da parte della nota catena di fast food. Un portavoce ha infatti dichiarato che l'azienda ha "rimosso definitivamente" le guardie di sicurezza terze coinvolte. L'uomo si è detto "scioccato e rattristato da questo incidente". E ancora: "Al team del ristorante è stata ricordata l'importanza di trattare tutte le persone con rispetto, comprese quelle vulnerabili, sia nel ristorante che nella comunità in generale". Intanto il senzatetto, Aaron McCarthy, 25 anni, ha raccontato al The Telegraph di essere rimasto "sconvolto" dall'incidente.

