Harry, pesante sconfitta in tribunale: quanto deve sborsare al tabloid

11 dicembre 2023

Pesante sconfitta per il principe Harry in tribunale: il secondogenito di Lady D è stato condannato a pagare spese legali e indennizzi al Mail on Sunday, il tabloid che aveva querelato per diffamazione. Il giudice, però, ha ritenuto la querela "manifestamente infondata" e dunque ha archiviato il caso per insufficienza di elementi di prova. Nel mirino del duca di Sussex ci era finito un articolo in particolare, in merito al quale però il giornale britannico ha parlato di "esercizio della legittima opinione". Non essendo riuscito a confutare la difesa del giornale, il marito di Meghan Markle è stato condannato a pagare all'editore 48.447 sterline, ovvero circa 56mila euro. E il denaro, secondo quanto stabilito dal magistrato, dovrà essere versato entro il 29 dicembre.

L'articolo in questione risale al febbraio 2022 e riguardava le proteste di Harry per le modifiche imposte dal governo alla sua sicurezza durante le visite nel Regno Unito. Si trattava, secondo gli avvocati del duca, di "un attacco alla sua onestà e integrità". Per lui, è la prima vera sconfitta in tribunale, dopo le vittorie o mezze vittorie ottenute diverse volte negli ultimi mesi sempre nell'ambito delle sue battaglie giudiziarie contro i tabloid scandalistici del Regno Unito.