Chiara Ferragni russa: Nastja vestita così al party, il regime la rovina

28 dicembre 2023 a

a

a

Potrebbe costare carissimo a Nastja Ivleeva, celebre conduttrice russa, l'essersi presentata a un party molto glamour di Mosca con un dress code decisamente ardito. Il look vedo-non vedo (più vedo, per la verità) e il clima goliardico in odor di sadomaso e Lgbtq non è piaciuto affatto alla cerchia del potere che gravita intorno al presidente Vladimir Putin, dal momento che la bionda Nastja, molto celebre sia in tv sia sui social, non è un personaggio qualunque.

Come riferisce Repubblica, sulla festa "almost naked" andata in scena il 20 dicembre scorso in un club della capitale si è scatenata "una serie di indagini e procedimenti giudiziari, che ha travolto influenti personalità pubbliche".

Le scuse di alcuni vip coinvolti come i cantanti Philipp Kirkorov, Dima Bilan e Lolita Miljavskaja non sono servite: le loro prossime esibizioni sono già state cancellate sull'onda delle proteste delle fette di spettatori più conservatrici. A pagare, come detto, è anche la Ivleeva, le cui collaborazioni con Tinkoff Bank e l'operatore di telefonia Mts sono state interrotte con decisione lampo. Non solo: "Contro l'organizzatrice della festa nudista - spiega sempre Repubblica - ieri è stata depositata una class action per danni morali".

L'accusa, soprattutto riguardo Ivleeva, è di "danno morale" e "atteggiamento irresponsabile" nei confronti della Russia, sempre più simile al regime degli Ayatollah in Iran. Clamorosa anche la richiesta di risarcimento nei confronti della conduttrice: secondo i più accaniti dovrebbe essere condannata a pagare un miliardo di rubli (dieci milioni di euro) rigorosamente da girare alla fondazione governativa "Difensori della Patria" a sostegno delle famiglie dei veterani di guerra.

L'indignazione è simile a quella che sta travolgendo Chiara Ferragni in Italia per il pandoro-gate, sia pure per motivi e con toni evidentemente diversi. E la stessa Nastja si è dovuta esibire in un video di scuse pubblicato su Instagram. Come la moglie di Fedez, anche la Ivleeva ha indossato un pullover grigio molto dimesso e ha esibito un trucco acqua e sapone, rivolgendosi ai follower e dicendo di "comprendere la vostra rabbia".