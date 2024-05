Ilaria Salis, Bocchino contro papà Roberto: "A passeggio col manganello"

16 maggio 2024 a

"Non dimentichiamo che Ilaria Salis è stata fermata che era andata lì a passeggio col manganello": Italo Bocchino lo ha detto nello studio di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Le sue parole hanno fatto sbottare il papà della 39enne detenuta in Ungheria, Roberto Salis, in collegamento con il talk: "Questa è diffamazione! Nessun manganello, non hanno trovato nessun manganello".

Ma il direttore editoriale del Secolo d'Italia ha continuato: "Non dimentichiamo che sua figlia ha quattro condanne definitive e 29 denunce". "Mia figlia - ha spiegato Roberto Salis - è stata arrestata in taxi e nel taxi hanno trovato i manganelli che dice Bocchino, che guarda caso erano dei manganelli che non rilevavano tracce biologiche né delle persone che erano dentro il taxi né tracce biologiche delle vittime. In uno Stato come quello ungherese si può ben capire come sono finiti nel taxi quegli strumenti. In secondo luogo, per quanto riguarda le denunce e i reati commessi da mia figlia, il reato più grave che ha commesso è quello di concorso morale in resistenza a pubblico ufficiale".

"Ha lanciato degli esplosivi in carcere", ha controbattuto Bocchino. Ma ancora una volta Salis ha dato un'altra versione: "Non dica bischerate, hanno lanciato un petardo perché c'era un compleanno di una loro persona che era lì in carcere. State diffamando delle persone inutilmente".