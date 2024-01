Yemen, guerra nel Mar Rosso: raid aerei Usa e Gb contro gli Houthi, la diretta

12 gennaio 2024 a

Stati Uniti e Regno Unito hanno lanciato attacchi aerei sui ribelli Houthi dello Yemen. La Russia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Segui qui la diretta.

Ore 8.02 - Mosca: Raid Usa-Gb su Yemen distorsione risoluzioni Onu

Gli attacchi degli Stati uniti contro lo Yemen sono un altro esempio di distorsione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu e del completo disprezzo del diritto internazionale in nome dell'escalation nella regione, ha denunciato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova dopo i raid di Stati Uniti e Regno Unito contro posizioni dei ribelli Houthi. Lo scrive Ria novosti. "Gli attacchi aerei statunitensi sullo Yemen sono un altro esempio della distorsione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu da parte degli anglosassoni e del completo disprezzo del diritto internazionale in nome dell'escalation della situazione nella regione per i propri scopi distruttivi", ha scritto Zakharova su Telegram.

Ore 7.34 - Hezbollah: "Usa partner dei massacri israeliani"

Hezbollah condanna "la grave aggressione anglo-americana contro la sovranità dello Yemen e contro il suo popolo": "L'aggressione americana conferma ancora una volta che l'America è il partner a pieno titolo nelle tragedie e nei massacri commessi dal nemico sionista a Gaza e nella regione e sta lavorando per sostenerlo e fornirgli i mezzi per alimentare la sua macchina di morte e di distruzione contro tutti coloro che stanno al fianco del popolo palestinese oppresso in tutta la regione". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa libanese 'Nna', è l'Hezbollah commentando i raid aerei degli Stati Uniti e del Regno Unito contro gli Houthi in Yemen.

Ore 7.00 - Iran, attacchi Usa e Gb violano sovranità dello Yemen

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, afferma che l'Iran "condanna fermamente" gli attacchi aerei statunitensi e britannici nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi, riferisce Nournews citata dal Times of Israel. "La consideriamo una chiara violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dello Yemen, nonché una violazione delle leggi, dei regolamenti e dei diritti internazionali", aggiunge Kanaani.

Ore 6.28 - La Russia chiede la riunione del Consiglio di sicurezza Onu

La Russia avrebbe chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu dopo il raid Usa-Gb in Yemen contro basi dei ribelli Houthi. Ll afferma al Jazeera citando finti diplomatica. Il Cremlino, in particolare, avrebbe mandato un messaggio ai membri del Consiglio di sicurezza, affermando che l'attacco in Yemen sarebbe una violazione dei principi della carta della Nazioni unite.

Ore 5.42 - Rappresaglia Houthi, attacchi contro forze Usa e britanniche

Gli Houthi hanno sferrato attacchi di rappresaglia contro navi da guerra statunitensi e britanniche nel Mar Rosso, dopo i raid sferrati da queste ultime contro obiettivi delle milizie filoiraniane sul territorio dello Yemen. Lo ha annunciato tramite un comunicato un alto funzionario del gruppo, Abdul Salam Jahaf. Il viceministro degli Esteri degli Houthi, Hussein el Ezzi, ha avvertito che Usa e Regno Unito subiranno "gravi ripercussioni" a seguito del loro "sfacciato atto di aggressione": "Il nostro Paese è stato bersaglio di una vasta aggressione da parte di navi, sottomarini e aerei da guerra statunitensi e britannici, e Stati Uniti e Regno Unito devono indubbiamente prepararsi a pagare un prezzo pesante e subire tutte le conseguenze dirette di questo sfacciato atto di aggressione", ha dichiarato el Ezzi.

Ore 2.52 - Usa, "pronti a continuare a difendere il commercio marittimo"

Le forze statunitensi sono "pronte a continuare a difendersi" da eventuali attacchi delle milizie yemenite filoiraniane Houthi, e "a proseguire anche nella difesa del commercio globale nel Mar Rosso". Lo ha detto un funzionario dell'amministrazione Biden, durante un briefing virtuale con un gruppo ristretto di giornalisti, poche ore dopo che le Forze armate di Usa e Regno Unito hanno colpito con aerei da combattimento e missili diverse postazioni militari degli Houthi in Yemen. "Questa operazione ha un obiettivo ben preciso ed è quello di distruggere le capacità militari che consentono ai ribelli di condurre i loro attacchi contro le navi commerciali nel Mar Rosso: abbiamo utilizzato munizioni di precisione per distruggere gli obiettivi e minimizzare i danni collaterali", ha detto.

Ore 2.16 - Sunak: "Attacchi necessari e proporzionati"

Gli attacchi contro obiettivi Houthi in Yemen sono "necessari e proporzionati". Ad affermarlo è il primo ministro britannico Rishi Sunak.

Ore 1.49 - Biden, colpiti con successo numerosi obiettivi Houthi

Secondo il presidente Biden, Stati Uniti e Regno Unito hanno colpito "con successo" numerosi obiettivi Houthi in Yemen: gli attacchi hanno avuto il "supporto" di Australia, Bahrein, Canada e Paesi Bassi. Biden ha assicurato che "non esiterà" se saranno necessarie ulteriori azioni.

Ore 1.37 - Houthi, "attacchi a navi per anni se gli Usa attaccano lo Yemen"

Muhammad Al-Farah, un alto rappresentante del movimento yemenita Houthi, ha dichiarato che gli attacchi alle navi commerciali e militari nel Mar Rosso potrebbero andare avanti per anni se l'"America attaccasse lo Yemen stanotte", anche se "fermasse le aggressioni contro Gaza". Lo riporta il Wall Street Journal.

Ore 1.22 - Colpite sei province dello Yemen

Usa e Regno Unito hanno lanciato attacchi aerei contro almeno sei province dello Yemen controllate dai ribelli Houthi, inclusa la capitale Sana'a. Gli attentati hanno colpito diverse posizioni a Sana'a: secondo altri testimoni tra le province coinvolte ci sono quelle di Al Hudeidah Saada, Dhamar, Taiz e Hajjah, tutte nello Yemen occidentale.

Ore 1.16 - Attacchi aerei Gb e Usa contro Houthi in Yemen

Stati Uniti e Regno Unito hanno lanciato attacchi aerei sui ribelli Houthi dello Yemen. L'offensiva è la risposta agli assalti del gruppo sostenuto dall'Iran alle navi nel Mar Rosso. Gli attacchi, che seguono una serie di avvertimenti lanciati dagli alleati occidentali, hanno coinvolto aerei da combattimento e missili Tomahawk, sempre secondo i media statunitensi.