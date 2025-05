Fdi smaschera Macron, Procaccini: "Importazione di gas russo aumentate dell'81%"

Emmanuel Macron nelle ultime settimane ha cercato i riflettori per fingere di mostrare i muscoli contro la Russia di Putin. Una mossa, quella del numero uno dell'Eliseo, che si innesta sul binario dei "volenterosi", i leader europei che avevano paventato l'ipotesi (poi smentita) di inviare truppe in Ucraina. E ora però, secondo quanto afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia – Ecr Nicola Procaccini durante il suo intervento alla plenaria di Bruxelles, si scopre qualcosa che potrebbe imbarazzare il galletto frabcese: "Dopo lo scoppio della guerra russo-ucraina ci sono state nazioni che hanno fatto delle acrobazie per sganciarsi subito dal gas russo, sia liquido che via tubo. Ne cito una: l’Italia", è la premessa.

Poi Procaccini prosegue: "Ma forse non sapete – ha proseguito – che altre nazioni europee hanno aumentato gli acquisti di gas liquido dalla Russia, incuranti del fatto che Putin utilizzasse quei soldi per fabbricare missili e bombe da sganciare sulle città ucraine". A questo punto cita chi dietro le quinte ha acquistato gas russo: "Al netto delle ipocrisie sul Green Deal, ciò che risulta un po’ contraddittorio sono i muscoli mostrati davanti alle telecamere da alcuni leader europei, “volenterosi” – ha continuato Procaccini – che da un lato si mostrano pronti a tutto pur di fermare Putin, e dall’altro lato lo pagano per andare avanti.Nel 2022 e nel 2023 la Spagna “greenchic” di Sanchez è diventata il secondo maggiore acquirente di Gnl russo al mondo col 18%, davanti al Belgio liberal di De Croo e dietro soltanto alla Cina di XI Jinping con il 20%".